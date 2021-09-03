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03 сентября 2021, 17:53

Зеленые технологии, новые рынки сбыта и IT-деревня: в Могилевском районе прошел инвестфорум

Фото из архива
Фото из архива

3 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Зеленые технологии, новые рынки сбыта продукции и жилищное строительство: состоялся III Инвестиционный форум "Могилевский район - территория возможностей", передает корреспондент БЕЛТА.

"Могилевский район - один из самых динамично развивающихся и стратегически значимых районов нашего региона, - отметил на открытии инвестфорума заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар. - Он формирует 14% выручки области, 17% областного объема инвестиций в основной капитал, более 30% всех экспортных поставок области. Даже в прошлом году в период пандемии, когда фактически все государства показывали снижение внешнеэкономической активности и объемов экспорта, Могилевский район превысил экспорт 2019 года почти на 10%. Сейчас эта тенденция увеличивается в разы. Уже по итогам 6 месяцев текущего года объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос почти в 2 раза. По уровню заработной платы район уверенно занимает 1-е место в области".

Результатом проведения инвестиционного форума стало подписание 17 протоколов о намерениях и договоров по инвестициям на сумму Br146 млн, 5 договоров о взаимном сотрудничестве, а также 4 контактов на экспорт на сумму Br17,9 млн. Так, заключен договор о строительстве в Могилевском районе предприятия по производству резинотехнических изделий. Инвестором выступил СБИ "Каучук" - резидент СЭЗ "Могилев". Также заключены договоры по привлечению инвестиций в сферу жилищного строительства, благодаря чему появится квартал индивидуальной жилой застройки "Престиж", так называемая IT-деревни.

Сделан акцент и на развитии агропромышленного комплекса района. Так, подписан протокол о намерениях с Могилевским госплемпредприятием на развитие первого в регионе производства племенной продукции: разведение коз на 350 голов дойного стада. "Сумма заключенных договоров между управлением по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского райисполкома и предприятиями АПК составила Br11,8 млн, - отметил первый заместитель председателя райисполкома Олег Маслак. - К примеру, в агрокомбинате "Восход" идет реконструкция свинокомплекса - здесь будет полностью обновлено маточное поголовье, в производство уже вложено около Br1 млн. Инвестором выступил Бобруйский мясокомбинат - в перспективе это будет сырьевая база предприятия".

Немалая доля инвестиций привлечена благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами. На могилевской земле будут реализованы сразу два направления по развитию зеленых технологий: производство биоразлагаемой упаковки и экологичная регенерация старых аккумуляторов - от автомобильных до промышленных. Это живой пример, что бизнес в Беларуси можно делать на очень высоком уровне, уверен соучредель кампании ООО "Энерджитехгрин" Сергей Земляков.

"Новые технологии к нам привез инвестор из Индии Палли Кишор, который успешно развивает бизнес на своей родине и в ОАЭ, - сказал Сергей Земляков. - Его производство - ноу-хау для Беларуси. За той же биоразлагаемой упаковкой с натуральным компонентом - будущее, тем более на это ориентирует и белорусское законодательство. Упаковка будет представлена в нескольких видах, в том числе компостируемая и разлагаемая в воде. Можно купить в магазине пакет, выбросить его в мойку, и он растворится. Мы планируем разместить производство на территории района: тут и преференции, и особые льготы. Что касается линии по восстановлению аккумуляторов, она уже работает в тестовом режиме. Все это - новые технологии, которые направлены на развитие нашей страны. Для белорусов важно приумножать блага родной страны и улучшать жизнь ее жителей".

Среди проектов - реконструкция АЗС, торговых и производственных помещений, привлечение инвестиций в создание объекта придорожного сервиса, расширение и модернизация производственных мощностей предприятий. "Мы работаем на территории Беларуси уже 20 лет, постоянно инвестируем и будем продолжать вкладывать средства в новые производства, - отмечает заместитель директора кампании по выпуску средств гигиены "БелЭмса" Осман Учар. - В этом году мы инвестируем более $3 млн в новый проект - производство детских подгузников. Уже заказано хорошее высокоскоростное оборудование, которое позволит выпускать более 20 млн единиц продукции в месяц".

Местом проведения инвестиционного мероприятия традиционно стала д.Солтановка Могилевского района. За годы существования форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для прямого диалога власти и частного бизнеса, установления новых деловых контактов. В этом году он собрал около 200 участников - представителей органов управления и бизнеса Беларуси, Египта, Индии, Казахстана, КНР, России, Турции и Узбекистана. Очередная деловая встреча была нацелена на привлечение инвестиций в район, в том числе в малые городские поселения и сельскую местность. В программу форума вошли как официальная, рабочая часть, так и культурные мероприятия, самым значимым из которых стала реконструкция сражения войны 1812 года.

По итогам первых двух форумов подписаны 29 договоров и соглашений о сотрудничестве, результаты которых позволили улучшить социально-экономические показатели Могилевского района. Уже на данном этапе в экономику района привлечено более Br30 млн инвестиций, а объем экспортной продукции Могилевского района составил более $40 млн. Благодаря этому строятся и вводятся в эксплуатацию новые объекты в разных сферах, модернизируется материально-техническая база, создаются рабочие места.-0-

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