Зеленый субботник пройдет в Минске 16 октября: высадят тысячи кустарников и сотни деревьев

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной субботник осеннего месячника пройдет в Минске 16 октября: во всех районах города только на объектах "Минскзеленстроя" планируют высадить более 10 тыс. кустарников и около 300 деревьев, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Игорь Кушнеревич.

"Продолжим озеленять территории, прилегающие к МКАД, на других участках города, которые закреплены за нами. Высадим более 10 тыс. кустарников и 275 деревьев", - сказал Игорь Кушнеревич. Он добавил, что подбираются для посадок наиболее устойчивые к городским условиям породы.

Работникам зеленстроя будут помогать 1,5 тыс. представителей учащейся молодежи и трудовых коллективов. Они поучаствуют не только в озеленении, но еще и в уборке листвы на площади 89 га. Специально для вывоза листвы и мусора будет задействовано порядка 100 единиц техники.

Осенний месячник проходит плодотворно: уже высажены 72 тыс. кустарников и 800 деревьев (кустарники преобладают в том числе по той причине, что именно ими облагораживают откосы вдоль МКАДа, на который сделан акцент нынешних мероприятий). Очищено 3 тыс. га территорий, вывезено более 3,2 тыс. куб.м мусора и растительных отходов.

Уже сегодня, накануне субботника, порядка 120 человек заняты благоустройством сквера по ул.Кульман. Активисты ОО "Белая Русь", БРСМ, Белорусского союза женщин, Белорусского фонда мира, Белорусского Красного Креста, профсоюза, ветеранской организации, работники Комаровского рынка, ЦУМа, ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга", библиотек и других предприятий и учреждений Советского района убирают территорию и высаживают декоративные кустарники.

Большие планы по озеленению на 16 октября и по акции "Зеленый двор вместе!". Как сообщается на сайте проекта, всего на озеленение предложенных участков записались 168 человек. В эту субботу, например, только в Московском районе местным жителям предлагают поработать по более чем 20 адресам. Также от минчан поступило 447 предложений по озеленению, 54 - по наведению порядка, 7 - по цветочному оформлению.

Всего за этот год во время акции "Зеленый двор вместе!" высажено более 7,1 тыс. деревьев и свыше 5,2 тыс. кустарников.-0-