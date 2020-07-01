Земельные вопросы, жилье, строительство коммуникаций - Соловей провел прием граждан

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Земельные, жилищные проблемы, вопросы строительства коммуникаций в новых и уже сформированных районах застройки озвучили сегодня жители Гомельской области во время приема граждан, который провел председатель облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к губернатору обратилась семья из Красного Маяка. Глава семейства по завещанию родной тети имеет наследство - небольшой дом 1950 года постройки и земельный надел. Участки мужчины и его умершей родственницы находятся рядом. Семья хотела сделать слияние наделов, реконструировать тетин дом и переоборудовать его в гараж. Но возникли вопросы с документами. К тому же в 2010 году поселок включен в черту города, изменились требования к регистрации построек. Геннадий Соловей поручил в течение двух недель разобраться в ситуации, определить пути решения проблемы.

Вопрос коммуникаций в районе индивидуальной застройки в Костюковке подняли двое жителей поселка, часть которого также включена в черту города. Участки выделили еще в 2016 году. Некоторые дома уже возведены. "Но нет ни света, ни воды, ни газа", - уточнили заявители. Как оказалось, для проведения коммуникаций уже был выбран подрядчик, но участки выделены так, что возникли сложности - размеры коридоров для прокладки сетей не соответствуют требованиям. Проработать возможные варианты поручено руководству города, срок - две недели.

Тема строительства коммуникаций - центрального водопровода прозвучала и из деревни Жгуно-Буда Добрушского района. Звонивший мужчина назвал четыре улицы - Школьная, Совхозная, Новый Сад, Октябрист. По его словам, некоторые люди готовы финансово поучаствовать в проведении сетей водоснабжения, однако хотели бы знать точную стоимость строительства. Также сельчанин просил подсыпать улицу Новый Сад. Поручение председателя облисполкома - решить вопросы к середине июля.

Пенсионерка из Новой Узы Буда-Кошелевского района обратилась по поводу улучшения жилищных условий - существующие, по ее словам, не пригодны для проживания. По названному адресу выедет специальная комиссия и после обследования примут конкретное решение.

Жительница Костюковки пожаловалась, что ее сосед незаконно продает спиртные напитки, принимает металлолом. Проверку проведут налоговые службы.

Сельчанин из Гомельского района на приеме председателя облисполкома поблагодарил за решение вопроса - по демонтажу препятствий на дороге Пролетарий - Забияка - Красное. В то же время мужчина попросил облагородить участок вдоль, чтобы было легче ухаживать за участком дороги.

Также на сегодняшнем приеме звучали земельные споры, затрагивали аспекты жилищных прав и прав собственности и другие. По всем озвученным темам даны разъяснения, конкретные поручения, обращения взяли на контроль.-0-