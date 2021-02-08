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08 февраля 2021, 13:43

Земельный вопрос и недобросовестная конкуренция - Линевич провел прием граждан в Бешенковичском районе

Анатолий Линевич
Анатолий Линевич
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8 февраля, Бешенковичи /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич провел прием граждан и прямую телефонную линию в Бешенковичском районе, передает БЕЛТА.

"В Бешенковичском районе жители своевременно сигнализируют о проблемах, и многие вопросы решились оперативно в ходе обсуждения", - отметил по итогу прямой линии и приема граждан Анатолий Линевич.

Со своими вопросами по телефону и лично на прием к Анатолию Линевичу обратились 6 человек. Это были жители не только Бешенковичского района. Поставчанина, который уже обращался на прямую линию к помощнику Президента, волновал вопрос недобросовестной конкуренции в сфере грузоперевозок. Одна из его коллег по бизнесу перебивает заказы, оформляя их в обход налоговых статей и пропуская как услуги подвоза. Транспортная инспекция, как рассказал предприниматель, уже занималась этим вопросом, но следует привлечь и налоговые органы. Анатолий Линевич взял вопрос на контроль и пообещал, что в случае необходимости к этому делу подключатся все заинтересованные службы.

Оршанца беспокоил земельный вопрос, в котором затронуты интересы его супруги. Ее участок в садовом товариществе в нужное время не был оформлен по состоянию здоровья дачницы, поэтому она может потерять разработанные сотки. Данную проблему рассматривали и в судебном порядке, но точка еще не поставлена. Пенсионер просил в деталях изучить этот вопрос. Анатолий Линевич сообщил, что организует прием граждан в Оршанском районе и на месте разберется с ситуацией.

Житель Бешенковичей во время прямой линии пожаловался на антисанитарное состояние одной из квартир в многоквартирном доме, в котором он проживает. Проблема усугубляется тем, что безработная женщина, которая занимает жилплощадь, принадлежащую отцу, хранит в ней найденный мусор. Соседей беспокоят исходящее из ее квартиры амбре и летящие оттуда мошки, от которых невозможно избавиться. За время приема Анатолия Линевича главврач районной больницы и директор ЖКХ побывали на месте. Они рассказали, что неприятного запаха там уже не было. Эта проблема у них на постоянном контроле. К безработной женщине не раз выезжали на дом, чтобы призвать ее к порядку и помочь навести порядок в жилом помещении. Она же либо не открывала дверь представителям местной власти и работникам ЖКХ и здравоохранения, либо обещала сама все убрать. Работники жилкомхоза полтора месяца назад принудительно очистили захламленную квартиру, вывезли полтора прицепа мусора. Однако женщина снова взялась за прежнее, и ее жилье снова превращается в свалку. Анатолий Линевич поручил довести этот вопрос до конца, подключить санстанцию и решить проблему в рамках законодательства.

Квартирный вопрос, но уже другого плана, поступил от жительницы Бешенковичского района. После смерти мужа она не может застраховать дом, так как его нужно переоформить на ее имя. В ее преклонном возрасте - 84 года - женщине трудно ездить в райцентр для оформления документов. И на все нужные бумаги у нее может не хватить средств. Анатолий Линевич поручил главе района выехать к заявительнице, разобраться в ситуации и помочь ей в оформлении нужных документов.

Еще одну жительницу райцентра интересует вопрос, почему уголовное дело, заведенное на ее отца, отправлено на доследование. В прошлом году осенью он без спроса взял у соседей велосипед, чтобы съездить на дачу, но вернул транспортное средство. Потерпевшая сторона не имеет претензий к мужчине. Ему был назначен штраф, который пенсионер не может оплатить, так как нет постановления из прокуратуры. Женщина просила разобраться в этом деле и выяснить, закрыто ли дело и как оплатить штраф. Анатолий Линевич поручил рассмотреть вопрос с РОВД и Следственным комитетом. Он даст также поручение областной прокуратуре разобраться в этом вопросе детально.

С проблемой невыплаты заработной платы обратился к помощнику Президента житель Бешенковичей. Он без оформления трудового договора устроился рабочим на отделочные работы и с Рождества ждет обещанные выплаты. Анатолий Линевич подчеркнул, что дело будет непростым, так как мужчина вслепую доверился нанимателю, понимая риски. Но дело это изучат в деталях и по возможности призовут работодателя к ответственности.-0-

Фото Александра Хитрова

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