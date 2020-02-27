Землю с мест боев под Ржевом передадут храму-памятнику в честь Всех Святых

27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Капсула с землей из мест кровопролитных боев под Ржевом будет передана минскому храму-памятнику в честь Всех Святых во время визита в Беларусь 5-6 марта спикера Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко. Сегодня в Ржевском районе состоялась церемония забора земли, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, заместитель госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко, представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России, посольства Беларуси в России, ветераны войны. В капсулу заложена земля из двух мест: с "высоты-200", за которую сражения шли несколько месяцев и где проходил Полунинский рубеж, и с братской могилы у деревни Кокошкино, где захоронены тысячи неизвестных солдат. Капсула будет передана во время международной акции памяти "Во славу общей Победы!".

Выступая на церемонии, российский сенатор Алексей Кондратьев напомнил, что под Ржевом воевали представители всех республик бывшего СССР. "Когда мы говорим о дружбе народов, то должны помнить, что именно на этой земле подтвердилось значение этого слова, - сказал он. - А участие белорусских братьев в акции означает, что завещание наших предков реализуется в Союзном государстве. Здесь также, как и на белорусской земле, есть частица и русской, и белорусской крови, и многих братских народов Советского Союза". Сенатор поблагодарил руководство Беларуси за память о Великой Победе и за старт нынешней акции.

Заместитель госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко заверил, что ржевская земля займет достойное место в храме-памятнике в честь Всех Святых, где уже хранятся капсулы с землей из других мест кровопролитных сражений. "Это символ нашего общего прошлого, символ Победы и мужества. Белорусы гордятся этой Победой", - подчеркнул он.

Участники церемонии посетили также строящийся Ржевский мемориал, который планируется открыть в мае к 75-летию Победы. Мемориал создается по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Идея была поддержана президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства. Его общая стоимость - 650 млн российских рублей. Из союзного бюджета выделено 200 млн российских рублей, остальные средства - это народные пожертвования. Центром мемориала станет 25-метровый бронзовый памятник Советскому солдату.-0-