Землю с воинских захоронений Чечерского района собрали в общую капсулу

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Символические горсти земли с воинских захоронений и братских могил времен Великой Отечественной войны в Чечерском районе собрали сегодня в общую капсулу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Митинг на Аллее Героев Советского Союза в Чечерске стал завершением районного этапа международной акции "Во славу общей Победы!". Жители района присоединились к ней в начале марта. За это время со всех воинских захоронений и братских могил на территории местных сельсоветов были собраны горсти земли.

Землю взяли и на Замковой горе, где находится братская могила советских солдат и памятник воинам-освободителям. Это историческое место: столетия назад здесь размещался укрепленный детинец древнего города, а позже были упокоены воины и партизаны, защищавшие родную землю от врага.

В районе находится 39 воинских захоронений и мемориалов. "Каждое из этих мест - знаковое. Здесь всегда порядок, все благоустроено. Традиционно проводим мероприятия к символичным датам и государственным праздникам. Участие в акции "Во славу общей Победы!" - дань памяти людям, которые ценой собственной жизни отстояли мирное небо. Наш долг - беречь землю и сохранять мир, за который мужественно и самоотверженно сражалось поколение победителей", - рассказали в райисполкоме.

Участниками акции и митинга стали представители органов власти, общественных объединений, трудовых коллективов, военного комиссариата, духовенства, молодежи.

Акция "Во славу общей Победы!" проходит в разных уголках Беларуси. С памятных мест, где похоронены погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками защитники и мирные жители, берут символические горсти земли. Капсулы с землей будут собраны в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Планируется, что торжественная церемония закладки специальных капсул пройдет в 75-й День Победы.-0-