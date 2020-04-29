Землю с воинских захоронений Гомельской области передали в храм-памятник в честь Всех Святых

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области завершили региональный этап акции "Во славу общей Победы". Передача земли со всех воинских захоронений состоялась у мемориального комплекса "Багратион" в Светлогорском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победный марафон в юго-восточном регионе стартовал в Речице в сентябре 2019 года в канун Международного дня мира. За это время были собраны символические горсти с воинских захоронений всей области. Всего в капсулах районов запечатана земля с более чем 800 знаковых мест региона.

Сегодня мирный митинг и торжественное мероприятие прошли у памятного знака в честь масштабной операции в Великой Отечественной войне. В этой операции у деревни Раковичи было задействовано свыше 2,5 млн человек, более 36 тыс. орудий и минометов, свыше 10 тыс. танков и боевых самолетов. Советские войска совершили прорыв во вражеский тыл и нанесли противнику сокрушительный удар.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей от имени всех жителей региона поблагодарил ветеранов за их вклад в общую Победу. "Ветераны остаются для нас примером истинного служения Родине. Мы должны твердо оставаться объективными в осмыслении событий Великой Отечественной войны. Попытки переписать историю - это предательство перед памятью миллионов людей, которые отдали за Победу свои жизни, и преступление перед будущими поколениями, которые должны знать истинных героев. Руководство области будет и дальше делать все возможное, чтобы обеспечить для них достойную и благополучную жизнь", - сказал он.

Губернатор отметил, что жители Гомельской области чтут память о военных лихолетьях. В честь 75-летия Великой Победы на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе готовится к открытию народный мемориал мирным жертвам войны.

"Мы ответственны за будущее нашего государства и уверенно идем к достижению поставленной цели: укреплению сильной и процветающей Беларуси. Вместе мы преодолеем любые трудности", - резюмировал Геннадий Соловей. Он поздравил присутствующих с наступающим праздником Великой Победы, пожелал бережно хранить в памяти славные подвиги отцов и дедов, уверенно смотреть в будущее.

Акция "Во славу общей Победы!" проходила повсеместно. С памятных мест, где похоронены погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками защитники и мирные жители, собраны символические горсти земли. Капсулы с землей передают в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Планируется, что торжественная церемония закладки специальных капсул пройдет в День Победы.-0-