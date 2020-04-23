Землю с воинских захоронений Могилевской области передали в храм-памятник в честь Всех Святых

23 апреля, Буйничи /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во время акции "Во славу общей Победы" состоялась передача земли с воинских захоронений Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии принял участие настоятель храма-памятника в честь Всех Святых отец Федор Повный. "Эта акция - не просто слова или действия. Это соприкосновение с каждым погибшим солдатом, с миром небесным. Мы должны молиться за них и помнить, какой ценой они завоевали для нас мирную и процветающую страну, - сказал Федор Повный. - Земля со всех захоронений и братских могил Могилевской области передана сегодня для заложения в крипту храма-памятника. Мы должны сохранить реальную память о подвигах солдат. Именно с такой мыслью и был задуман этот храм".

Торжественный митинг и передача земли прошли на Буйничском поле - знаковом месте для жителей области. Здесь были переданы капсулы с 21 района и двух городов Могилевской области. На территории региона находится 1508 захоронений времен Великой Отечественной войны, где покоятся более 320 тыс. человек.

В акции приняли участие представители областной, городской и районных администраций, Советов депутатов, Белорусской православной церкви, общественных и молодежных объединений.-0-

Фото Олега Фойницкого