Землю с воинских захоронений Витебской области передали в храм-памятник в честь Всех Святых

4 мая, Ушачский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области сегодня завершили региональный этап акции "Во славу общей Победы". Передача земли с воинских захоронений прошла на мемориальном комплексе "Прорыв" в Ушачском районе в очередную годовщину прорыва партизанами нацистского окружения, передает корреспондент БЕЛТА.

За время акции в регионе горсти земли были взяты с воинских захоронений 23 районов и городов. Всего с 1485 памятных мест. Еще одна капсула была передана из Смоленской области. Это капсула с землей с могилы Героя Советского Союза Михаила Егорова, он был в числе тех, кто водрузил знамя Победы на Рейхстаг. Уроженец Смоленщины также в 1944 году прорывал кольцо блокады Полоцко-Лепельской партизанской зоны.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев поблагодарил ветеранов за их вклад в общую Победу. "Эта символическая акция - шаг памяти о Великой Отечественной войне. 75-летие Победы отмечаем с особым чувством благодарности ко всем ветеранам и заверяем, что история войны общая для всех - белорусов, россиян, поляков, латышей, украинцев и других народов", - сказал он.

Николай Шерстнев

Губернатор отметил, что акция "Во славу общей Победы" служит сохранению исторической правды о военных действиях, увековечиванию имен героев. "Великая Победа объединяет поколения, является примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание", - добавил Николай Шерстнев. Он поздравил присутствующих с наступающим праздником, пожелал бережно хранить в памяти славные подвиги предков.

Акция "Во славу общей Победы" проходила повсеместно. С памятных мест, где похоронены погибшие в боях Великой Отечественной войны, собраны символические горсти земли. Кроме того, были приведены в порядок могилы, изучались документы, стали известны новые имена погибших. Капсулы с землей передают в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.-0-

Фото Олега Климовича