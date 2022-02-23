Зенкевич: новые положения Основного закона написаны самой жизнью

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новые положения Основного закона написаны самой жизнью. Такое мнение высказала сегодня, принимая участие в досрочном голосовании на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, сообщает БЕЛТА.

"Референдум - это высшая форма народовластия. В суверенной Беларуси референдумы проводились в 1995, 1996 и 2004 годах. Не буду углубляться в историю. Отмечу только, что каждый раз белорусы делали правильный и разумный выбор", - сказала председатель облсовета.

По ее мнению, и в настоящее время назрели вопросы, которые стоит отразить в Основном законе. "Проект Конституции был вынесен на всенародное обсуждение, и белорусы не остались в стороне, очень активно вносили свои предложения. Результатом такой непростой работы стал новый проект Конституции Беларуси. И можно сказать, что новые положения Основного закона написаны самой жизнью", - убеждена Екатерина Зенкевич.

Она обратила внимание, что проектом сохраняются существующие льготы и гарантии для разных категорий людей. Это забота о пожилых людях, бесплатное обучение, медицина и многие другие.

"Почему каждому белорусу надо принять участие в референдуме? Потому что это создает традицию делать выбор и при этом разделять ответственность с государством за наше общее будущее", - считает председатель.

"Важно осознать: наше будущее только в наших руках. А для этого нам просто необходимо прийти и проголосовать", - заключила Екатерина Зенкевич.-0-