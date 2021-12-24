Зенкевич: всегда важно дарить ощущение чуда тем, кто его ждет

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Всегда важно дарить ощущение чуда тем, кто его ждет. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского областного совета депутатов Екатерина Зенкевич.

Депутаты областного Совета традиционно посещают и поздравляют детей, которым требуются особое тепло и забота. "Республиканская акция "Наши дети" проходит в Беларуси уже четверть века. Мы никогда не остаемся в стороне, стараемся поздравить детей, которым необходимо особое внимание. Очень важно дарить ощущение чуда тем, кто в него верит и ждет его. Все, что для этого нужно, посильная помощь, ощущение радости и немножко волшебства. Поверьте, это важно не только для малышей, но и для тех, кто находится в шаге от взрослой жизни", - рассказала Екатерина Зенкевич.

В этом году депутаты облсовета посетили Речицкую специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением слуха. Народные избранники за свои деньги приобрели для учреждения специальный цифровой телевизор с большим экраном и набором функций. Есть возможность использовать сурдоперевод, выход в интернет и другие опции.

"Уверена, что этот телевизор улучшит образовательный процесс, будет полезен детям и в учении, и для развлечения", - подчеркнула председатель облсовета.

В дополнение к главному подарку школе-интернату передали спортинвентарь. Воспитанники тепло приветствовали гостей. Такие мгновения, по словам Екатерины Зенкевич, невозможно описать словами. Все можно прочесть по глазам детей.

В школе кроме учебных аудиторий есть кабинеты для всестороннего развития, спортивные площадки. Дети могут посещать секции по футболу, легкой атлетике, волейболу, плаванию, вольной борьбе, баскетболу, шашкам, шахматам, дартсу. Организованы кружки хореографического, художественного, биологического, технического направлений. Созданы клубы по интересам. Жизнь в учреждении бьет ключом, а в эти предпраздничные дни здесь царит особая атмосфера.

Акция "Наши дети" продлится до 14 января.-0-