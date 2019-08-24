Зерновые в Минской области убраны на 98% площадей

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Новости темы "Уборочная кампания"
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хозяйствах Минской области зерновые и зернобобовые культуры убраны почти на 98% площадей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.
По состоянию на 24 августа намолочено 1 млн 652 тыс. 417 т зерна. Средняя урожайность составляет 34 ц/га.
По общему намолоту в столичном регионе лидируют Слуцкий район, аграрии которого намолотили 139 730 т зерна, Несвижский (с намолотом 131 215 т), Минский (131 084 т), Копыльский (123 435 т) и Пуховичский (96 777 т) районы.
Лидерами по урожайности являются Несвижский (59 ц/га), Дзержинский (50 ц/га), Клецкий (48 ц/га), Минский (47 ц/га), Молодечненский (40 ц/га) и Слуцкий (40 ц/га) районы.-0-