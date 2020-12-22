Згурский: общественные приемные - дополнительный инструмент обратной связи с населением

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общественные приемные - это дополнительный инструмент обратной связи с населением. Такое мнение высказал гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский во время работы в общественной приемной при Гомельском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в общественной приемной жители региона в основном поднимали вопросы, касающиеся работы коммунальных служб. Жительница агрогородка Кистени Рогачевского района рассказала, что 19 декабря прорвало водопровод. К устранению последствий инцидента приступили в воскресенье, но до сих пор отключают не только воду и отопление, но и свет. Конкретного ответа о сроках завершения работ жильцы получить не могут. "Постараемся как можно быстрее решить ваш вопрос", - ответил Дмитрий Згурский.

Два звонка касались темы капитального ремонта многоквартирных домов. Гомельчанка интересовалась сроками проведения капремонта в доме и предусмотренными видами работ. Другой житель областного центра указал на недостатки во время капремонта - в квартире стало холоднее. Есть и вопросы по заключению договоров с подрядными организациями. Гендиректор разъяснил нюансы нормативных актов, а также отметил, что в проблемных вопросах разберутся специалисты.

Еще один гомельчанин пожаловался, что полгода назад в доме была оборвана водосточная труба с крыши, сейчас во время дождя вода течет по стене. Мужчина обращался в домоуправление, там ответили, что нет автовышки. "Трубу сделают", - заверил Дмитрий Згурский, тут же поручив решить вопрос.

По словам гендиректора, тему ЖКХ жители региона и ранее поднимали в общественной приемной. "Например, были два обращения по благоустройству, одно - по качественной питьевой воде. Мы их изучим, чтобы принять конкретные решения", - сказал он.

Дмитрий Згурский обратил внимание, что сегодня у людей есть достаточно возможностей для взаимодействия, в том числе со сферой ЖКХ. "Это и личные приемы, и горячие линии, и служба 115. Общественные приемные - это дополнительный инструмент обратной связи с населением, позволяющий определить аспекты создания удобной и комфортной среды для проживания, выполнения социальных стандартов", - подчеркнул он.

Общественная приемная при Гомельском облисполкоме начала работать 12 ноября. "2021 год будет ознаменован важнейшим событием в жизни нашей страны: представители всех регионов Беларуси - люди разных социальных групп, профессий и возрастов - обсудят актуальные вопросы жизни государства и общества, подведут итоги прошедшей пятилетки, выработают направления стратегии дальнейшего развития республики на Всебелорусском народном собрании. Жители Гомельской области могут принять участие в общественном обсуждении, подготовке предложений по совершенствованию национального законодательства", - отметили в облисполкоме. Предложения можно оставить в общественной приемной во вторник и четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: г.Гомель, пр.Ленина, 2, каб.106. Мнения и инициативы в указанное время принимаются как лично, так и по телефону 8 (0232) 33-12-37.

С графиком работы общественной приемной можно ознакомиться на официальном сайте облисполкома в разделе "Общественная приемная".-0-