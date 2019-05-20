Жабинковский район имеет резервы для экономического роста - Ребковец

20 мая, Жабинка /Корр. БЕЛТА/. Жабинковский район обладает достаточным резервом для экономического роста. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец во время представления нового председателя райисполкома на внеочередной сессии Жабинковского районного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жабинковский район - один из лучших, в том числе по производству сельхозпродукции, благоустройству. Но люди хотят жить с каждым годом лучше. Для этого нужно обеспечивать рост экономики, производительности труда. Команда здесь отличная. Уверен, поставленные задачи будут выполнены", - сказал Валерий Ребковец. Он обратил внимание на повышение эффективности работы промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Валерий Ребковец поблагодарил за проделанную работу ушедшего с поста председателя Жабинковского райисполкома Дмитрия Городецкого, который переведен на должность начальника главного финансового управления Брестского облисполкома, и представил коллективу нового руководителя Виталия Кулака. Ранее он занимал должность председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

"Район хорошо развивается практически по всем отраслям. Являясь сельскохозяйственным регионом, обладает резервами для повышения эффективности работы предприятий. Есть сельхозорганизации, наработавшие хороший опыт. Для всех остальных будем разрабатывать планы по выходу на более высокий уровень, - отметил Виталий Кулак. - Акцент также будет сделан на дальнейшем развитии Жабинки - города-спутника Бреста. Райцентр имеет выгодное территориальное расположение, будем работать по продвижению туризма, повышению экспорта услуг и другим направлениям".

Виталий Кулак

Жабинковский райисполком разработал план мероприятий по развитию города-спутника на 2018-2020 годы. Основное внимание уделено жилищному строительству. В частности, в текущем году планируется разработать градостроительную документацию на кварталы индивидуальной жилой застройки Щеглики-Южный - 2. Там будет реализован пилотный проект по строительству 60 домов из конструкций крупнопанельного домостроения с использованием электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Предусматривается и реконструкция первой очереди городского водозабора, строительство главной канализационно-насосной станции Жабинки, очистных сооружений, реконструкция первой очереди парка.-0-

Фото Вадима Якубёнка