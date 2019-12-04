Жареные улитки и венгерские калачи - что подготовила торговля Минска к новогодним праздникам

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске, как и в целом в Беларуси, продолжается подготовка торговых объектов к новогодним и рождественским праздникам, продлеваются графики работы магазинов и точек общепита, завершается украшение витрин и фасадов, разрабатывается обновленное меню для фуд-кортов. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алексей Романов, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 14 декабря этого года по 15 января 2020 года на площадке у Дворца спорта и Октябрьской площади состоится масштабный "Калядны кiрмаш". В торговых точках будут продаваться драники и блины с разными начинками, жареные улитки, бургеры и хот-доги, венгерские калачи, блюда белорусско-литовской кухни, шашлыки и закуски на мангале, мясо в тандыре, горячий глинтвейн и напитки", - сказал Алексей Романов.

В этом году новая праздничная ярмарка под названием "Метелица", которая начнет работу 22 декабря, появится на площадке у Комаровского рынка.

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