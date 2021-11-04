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04 ноября 2021, 19:06

"Ждет весь Оршанский район!". В агрогородке Бабиничи к 7 ноября откроют лучший ФОК в регионе

Накануне ноябрьских праздников в агрогородке Бабиничи в Витебской области открывается один из лучших физкультурно-оздоровительных комплексов. "Весь Оршанский район ждет!" - уверяют местные жители. Газета "7 дней" оценила все его возможности.

Три в одном: спортивный, оздоровительный, культурный

В спорткомплексе можно заниматься волейболом, баскетболом, гандболом, мини-футболом, аэробикой. Здесь оборудованы залы единоборств, фитнеса, тенниса и бильярда.

- Строительно-монтажные работы начались в декабре 2020 года, а уже на днях комплекс открывает свои двери для посетителей, - рассказывает директор ФСК "Орша" Сергей Колесов. - Когда-то на этом месте стоял старый физкультурно-оздоровительный комплекс, от которого остались только металлоконструкции. Размах, оснащение нашего ФОКа действительно впечатляют. Например, та же пристройка к основному зданию занимает площадь в полторы тысячи квадратов! В поселке много молодежи и семей с детьми, которые любят спорт и придерживаются здорового образа жизни. Отрадно, что наша новая площадка станет не только спортивным и оздоровительным центром, но еще и культурным!

Прораб стройтреста №9 города Витебска Юрий Воробей рассказал, что рабочие трудились на новостройке по шесть дней в неделю. График был более чем напряженный - с 8 до 19 часов. Хотелось успеть завершить строительно-монтажные работы до конца лета. И это им удалось!

- В комплексе все продумано до мелочей. Для людей с ограниченными возможностями создана безбарьерная среда, установлен специальный лифт, - объясняет Юрий Воробей. - Со временем ФОК будет расширяться. Так, на прилегающей к зданию территории предусмотрены городок воркаута, автостоянки.

С высоты "арбитрского полета"

Заходим на первый этаж, где разместился тренажерный зал площадью 300 квадратных метров. В кардиозоне установлены беговые дорожки, эллипсоиды, велотренажеры, кроссовер, скамья для жима лежа, помост для соревнований по тяжелой атлетике. В ФОКе логистика продумана до мелочей: в раздевалках - по два входа. Пришел человек, переоделся - и в чистой спортивной обуви шагает прямо в зал.

Заглядываем в пристройку, где раскинулся огромный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта - волейболом, баскетболом, гандболом, мини-футболом. Покрыт пол паркетной доской из ясеня, которая выдерживает от 3 до 5 шлифовок! Не поленилась - залезла на высокий судейский стульчик и осмотрелась. А в это время ребята включили табло, на котором загорелась надпись: "На старт!". Впечатляет! Особенно с высоты "арбитрского полета".

Ресепшн, гардероб, массажные, тренерские, раздевалки, камеры слежения, электросауна, кабинет для персонала - объект почти на сто процентов готов к приему посетителей. Остается разве только что-то пропылесосить, протереть пыль да шарики развесить. И в добрый путь!

Именно здесь, в спортзале, будут проводить культурно-массовые мероприятия. Для этого в центр выставляется сцена. Трибуны на 200 человек стоят по бокам, а необходимая музыкальная аппаратура уже установлена.

Для всех возрастов

В одном из коридоров встречаем трех маляров. О комплексе они отзываются в превосходной степени. Говорят, что особенно нравится фитнес-зал, ходили бы туда с большим удовольствием. Но поскольку сами не местные, а приехали на строительство из Витебска, остается только по-хорошему завидовать жителям Бабиничей и окрестных деревень.

На втором этаже встречаем инструктора-методиста по спорту Елену Валуеву. Она с радостью рассказывает о том, как будет работать в новом зале фитнеса и аэробики:

- Вы не представляете, сколько нового инвентаря у нас появилось: степы, различные резинки, футбольные мячи с пупырышками, отягощение для рук и ног. Будет и степ-аэробика, и калланетика, и американская, и латиноамериканская, и спортивная аэробика. Сформированы группы среднего молодого возраста и 55+. Самой старшей стороннице ЗОЖ 68 лет. Занимается у нас аэробикой и мужчина. Между прочим, в свои 67 лет выбрал группу "молодой и средний возраст". В зале установлен большой телевизор, так что теперь возможно проводить и видеоуроки, - рассказывает Елена Валуева. - Здание уникальное. Не только мы, местные, но и вся Орша в ожидании его открытия. Это - долгожданный праздник для всех.

"Большой спорт начинается с малого" - написано на одном из плакатов в коридоре новостройки. Безусловно, профессионалы должны показывать достойные результаты, а молодежь - стремиться вырастать в спортсменов высокого уровня. Но все же самое главное - чтобы новый современный ФОК, в который государство вложило немалые средства, был востребован, чтобы люди шли за здоровьем не в больницу, а именно сюда, где так светло, красиво и просторно.

Новый ФОК - один из самых масштабных и современных спортобъектов региона. А поскольку находится он всего в десяти километрах от райцентра, пользоваться популярностью будет не только у жителей агрогородка, но и оршанцев.

Фото Александра Хитрова

Елена НИКОЛАЕВА,

газета "7 Дней".-0-

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