Железнодорожному сообщению Москва - Брест исполнилось 150 лет

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На вокзале станции Брест-Центральный сегодня прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 150-летию железнодорожного сообщения Москва - Брест, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство Белорусской железной дороги, Министерства связи и информатизации, Брестского облисполкома, делегация ОАО "РЖД", работники и ветераны БелЖД.

В этот день ровно 150 лет назад, 16 ноября 1871 года, открылось регулярное движение на участке Смоленск - Орша - Борисов - Минск - Брест, что ознаменовало окончание строительства Московско-Брестской железной дороги протяженностью более 1 тыс. верст. Ее построили в рекордно короткий срок - за 20 месяцев, вдвое короче запланированного времени.

"Поражаешься уму, прозорливости и мужеству государственных людей того времени, которые принимали решение о строительстве железной дороги. Эта дорога видела революции и мировые войны, рассветы и закаты. Она служила людям и продолжает служить, востребована нашими государствами, решает задачи развития континента", - сказал начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Как и много лет назад, железнодорожное сообщение Брест - Москва имеет для двух государств важнейшее экономическое и общественно-политическое значение. Ежегодно более 1,2 млн жителей Беларуси и России совершают поездки по этому направлению. Объем перевозок грузов между двумя странами в 2020 году составил 41,3 млн т, а за 10 месяцев 2021-го - 34,4 млн т. Важнейшая транспортная магистраль сегодня обеспечивает около 60% грузооборота и около 23% пассажироперевозок в республике.

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