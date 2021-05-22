Железнодорожную станцию реконструируют в Фаниполе

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция железнодорожной станции запланирована в Фаниполе на 2022-2023 годы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Instagram председателя Дзержинского райисполкома Максима Лысенко.

"Железнодорожная станция Фаниполя имеет резервы для дальнейшего наращивания грузовых и пассажирских перевозок и является центральным транспортным объектом города. Для того, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение пассажиров и улучшить внешний облик станции, в 2022-2023 годах предусмотрены работы по ее реконструкции со строительством подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Сейчас разрабатывается проектная документация", - рассказал Максим Лысенко.

Мероприятие затронет также физических и юридических лиц, чьи территории расположены вблизи станции. "Необходимо эстетически и функционально подготовить близлежащую территорию, дорожную сеть, а также действующие торговые объекты. Наша цель - преобразить существующую застройку, чтобы в нее органично вписались современные архитектурные решения новой железнодорожной станции. Соответствующие поручения я уже дал службам района", - отметил председатель райисполкома.

Кроме этого, для комфортной транспортной связи со столицей на 2023 год в Фаниполе запланирована организация перевозок пассажиров поездами городских линий на участках Минск - Столбцы, Минск - Барановичи.-0-