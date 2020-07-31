Железобетонный коллектор реконструируют в Слепянской водной системе

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске реконструируют железобетонный коллектор диаметром 2000 мм канала Слепянской водной системы (ул.Мирошниченко - каскад №1). По проекту предусмотрено провести работы за 14 месяцев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в "Минскводоканале".

"Гравитационный коллектор построен в 1982 году, нормативный срок службы его железобетонных труб - 50 лет. При его плановом обследовании зимой выявили нарушения целостности некоторых участков", - рассказали на предприятии.

Проектная документация предусматривает ремонт коллектора общей протяженностью почти 1,5 км, который транспортирует воду от Цнянского водохранилища до каскада на ул.Карбышева.

На сайте администрации Советского района столицы сообщается, что во время работ снимут растительный грунт, а после их окончания обустроят газон на площади более 6 тыс. кв.м. Также в Советском районе удалят три дерева, 25 кустарников, пересадят еще 12 деревьев. В качестве компенсации посадят 15 деревьев, 113 кустарников в районе ул.Гамарника.-0-