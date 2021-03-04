"Женщин года-2020" наградили в Гомельской области

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 4 марта 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:10 Минчанина приговорили к 7 годам колонии за поджог двери чужой квартиры Происшествия
18:54 Австрийский двоеборец Лампартер выиграл гонку преследования на ЧМ по лыжным видам спорта Спорт
18:46 Определены победители чемпионата Беларуси по пожарно-спасательному спорту Общество
18:40 В Шумилинском районе работник МЧС обнаружил возгорание в частном доме и спас человека Происшествия
18:20 Установлен администратор деструктивного Telegram-канала Происшествия
18:16 В Минске наградили победительниц городского этапа конкурса "Женщина года-2020" Регионы
18:05 Болгария ждет летом белорусов на своих курортах - посол Общество
18:05 "Женщин года-2020" наградили в Гомельской области Регионы
17:49 "Ивацевичдрев" в этом году намерен втрое увеличить производство мебели Регионы
17:36 В Минске объявлен в розыск 11-летний школьник Происшествия
17:33 Житель Минского района подозревается в кражах из гаражных кооперативов Происшествия
17:32 Вольфовичу присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенанта Президент
17:26 Соловей: важно поддерживать традиционные семейные ценности, материнство и детство Регионы
17:24 Ассоциации врачей следует активнее участвовать в выработке клинических рекомендаций - Пиневич Общество
17:20 Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Новой Зеландии В мире
17:16 ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме состоится в запланированные сроки Спорт
17:09 От кубизма до кубоквадрата: в НЦСИ открылась выставка Александра Малея Культура
17:00 Рост зарплат и совершенствование пенсионной системы - Петришенко обозначил приоритеты для соцсферы Общество
16:56 Сергеенко: сотрудники милиции честно и добросовестно исполняют свой долг Общество
16:53 Норвежские спортсменки выиграли золото эстафеты на ЧМ по лыжным видам спорта Спорт
16:50 ФОТОФАКТ: Хоккеисты "Торнадо" обыграли "Атлант" в матче турнира "Золотая шайба" Спорт
16:31 ENSREG одобрила предварительный отчет о партнерском обзоре нацплана по итогам стресс-тестов БелАЭС Экономика
16:28 "Ивацевичдрев" показывает хороший пример модернизации в деревообработке - Вакульчик Регионы
16:24 Кубраков: исторически на милицию возложена одна из важных задач - обеспечение правопорядка в стране Общество
16:13 "Белтехосмотр" в январе-феврале выдал в 2,3 раза больше разрешений на допуск к участию в дорожном движении Экономика
15:54 ГАИ Минской области 5-9 марта проведет акцию "Трезвый водитель" Регионы
15:50 Эксперты ЕС: Беларусь повысила безопасность БелАЭС в ключевых областях Экономика
15:34 Музей истории ВОВ представил экспозицию о судьбах женщин на войне Культура
15:32 Председатель ГТК Беларуси и член Коллегии ЕЭК обсудили создание в ЕАЭС единой системы транзита Экономика
15:32 Суррогат с ароматом коньяка - судебные эксперты об опасности псевдоалкоголя Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
04 марта 2021, 18:05

"Женщин года-2020" наградили в Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Церемония торжественного вручения премии "Женщина года - 2020", приуроченная ко Дню женщин, состоялась в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей адресовал теплые пожелания женщинам. Он подчеркнул, что ежегодно конкурс "Женщина года" ставит комиссию в непростое положение. В этом году на победу в семи номинациях претендовали 143 представительницы из всех районов области и Гомеля. "Выбрать самую достойную среди лучших - задача невыполнимая. Ведь каждая женщина заслуживает восхищенных взглядов, восторженных комплиментов, ежедневного внимания и глубокого уважения. Каждая!" - сказал он.

Губернатор сделал акцент на важности фундаментальных ценностей. "Сегодня на Западе уже на законодательном уровне пытаются лишить женщину главного призвания - быть матерью, женщиной. У них теперь родитель №1 и родитель №2. У нас, я уверен, никто не позволит уничтожить фундаментальные ценности. Мы по-прежнему будем совершать благородные поступки во имя прекрасных дам, будем дарить им цветы, навсегда останемся надежным верным плечом, на которое можно опереться. Мы всегда будем искать утешение и поддержку у мамы, делиться с ней радостью и болью. Мы будем посвящать маме стихи и своими делами и достижениями давать ей повод для гордости. Сейчас в области работают почти 600 родителей-воспитателей, и в этих семьях в абсолютном большинстве дети называют приемных родителей мамами и папами, потому что ребенку они необходимы", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Победа в номинации "Материнская слава" досталась родителю-воспитателю отдела образования Ельского района Татьяне Сингаевской, которая воспитывает 10 детей и всегда рада видеть своих 4 внучат. Она уверена: чем больше любишь ребенка, тем счастливее он будет.

В свое время Маргарет Тэтчер подметила: "Если вы хотите поговорить, обратитесь к мужчине, но если вам надо, чтобы что-то было сделано, - зовите женщину". Эту истину подтверждают представительницы Гомельской области. Так, в номинации "Успешный руководитель" отмечена главный редактор газеты "Маяк Палесся" Галина Шевченко из Брагинского района. Более 20 лет она руководит изданием и утверждает, что это время пролетело как один день. Галина Адамовна - мама троих детей и бабушка двоих внучат.

За активную гражданскую позицию награждена директор Мозырского государственного областного лицея Инна Лагун, которая 15 лет возглавляет учреждение. Она считает метод личного примера самым действенным. При этом остается прекрасной женой и мамой двух сыновей.

"Женская доблесть" оказалась к лицу медсестре Хойникской центральной районной больницы Марина Тарасовец, на молодость которой пришлась война в Афганистане.

Победительницей в номинации "Духовность и культура" стала директор картинной галереи им Г.Х.Ващенко Людмила Шимбалева. "Духовность и культура для меня не просто слова. Более 20 лет посвятила отрасли. Каждый прожитый год - новые проекты, интересные мероприятия, события, встречи. Очень важно любить свое дело", - подчеркнула она.

Статус "Хозяйки села" в этом году получила заместитель директора филиала "Агрофирма им.Лебедева" РУП "Гомельэнерго" Алеся Кривицкая. На предприятии выросла от агронома до замдиректора. Под ее руководством немало мужчин, но хрупкая женщина признается: "Мужской коллектив мне по плечу".

В номинации "Сердце отдаю людям" - главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева. Она подчеркнула, что работа непростая, но очень значимая и нужная. "Приносить пользу людям, общаться с пациентами, их родственниками, коллегами. Кого-то поддерживать, кому-то дарить надежду - это непросто, но благодаря всем этим людям мы тоже получаем подпитку, энергию. Это дает силы двигаться вперед. В целом у нас очень слаженный коллектив, все понимают, для чего работают", - поделилась Наталья Журавлева.

Награды прекрасным дамам вручили мужчины-руководители предприятий области. Праздничная программа "Все краски мира для тебя!" прошла в областном общественно-культурном центре. Праздничное настроение гостям создавали артисты эстрадно-симфонического оркестра им. Ю.Василевского Гомельской областной филармонии. В финале мероприятия - фейерверк и корзина цветов для женщин.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель Гомельская область женщины праздник Соловей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минске наградили победительниц городского этапа конкурса "Женщина года-2020"
На производстве "Ивацевичдрев" в этом году намерен втрое увеличить производство мебели
Фото из архива Соловей: важно поддерживать традиционные семейные ценности, материнство и детство
Помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик во время встречи с коллективом предприятия "Ивацевичдрев" показывает хороший пример модернизации в деревообработке - Вакульчик
Фото из архива ГАИ Минской области 5-9 марта проведет акцию "Трезвый водитель"
Фото из архива Суррогат с ароматом коньяка - судебные эксперты об опасности псевдоалкоголя
Главное
Во время церемонии вручения наград "Нация может развиваться только на позитивных идеях" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Кубраков: белорусская милиция готова к любым вызовам и угрозам
Изменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями - Минтруда о планах на год
План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен - Авраменко
Топ-новости
"Благодарю за честную, безупречную службу" - Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции
РЕПОРТАЖ: Один день с участковым инспектором
Эксперты ЕС: Беларусь повысила безопасность БелАЭС в ключевых областях
Ассоциации врачей следует активнее участвовать в выработке клинических рекомендаций - Пиневич
Страны СНГ считают актуальным создание Комиссии по правам человека
ММЗ во время межправкомиссии в Узбекистане планирует подписать контракты более чем на $4 млн
"Ивацевичдрев" показывает хороший пример модернизации в деревообработке - Вакульчик
В Минске объявлен в розыск 11-летний школьник
Меры по поддержке материнства и детства будут расширяться - Караник
Болгария ждет летом белорусов на своих курортах - посол
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1174 пациента с COVID-19, выписаны 1273
ФОТОФАКТ: Хоккеисты "Торнадо" обыграли "Атлант" в матче турнира "Золотая шайба"
Андрейченко проведет 5 марта личный прием граждан
Музей истории ВОВ представил экспозицию о судьбах женщин на войне
Определены лаборатории для ПЦР-тестов с включением результатов в систему "Путешествую без COVID-19"
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.