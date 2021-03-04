"Женщин года-2020" наградили в Гомельской области

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Церемония торжественного вручения премии "Женщина года - 2020", приуроченная ко Дню женщин, состоялась в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей адресовал теплые пожелания женщинам. Он подчеркнул, что ежегодно конкурс "Женщина года" ставит комиссию в непростое положение. В этом году на победу в семи номинациях претендовали 143 представительницы из всех районов области и Гомеля. "Выбрать самую достойную среди лучших - задача невыполнимая. Ведь каждая женщина заслуживает восхищенных взглядов, восторженных комплиментов, ежедневного внимания и глубокого уважения. Каждая!" - сказал он.

Губернатор сделал акцент на важности фундаментальных ценностей. "Сегодня на Западе уже на законодательном уровне пытаются лишить женщину главного призвания - быть матерью, женщиной. У них теперь родитель №1 и родитель №2. У нас, я уверен, никто не позволит уничтожить фундаментальные ценности. Мы по-прежнему будем совершать благородные поступки во имя прекрасных дам, будем дарить им цветы, навсегда останемся надежным верным плечом, на которое можно опереться. Мы всегда будем искать утешение и поддержку у мамы, делиться с ней радостью и болью. Мы будем посвящать маме стихи и своими делами и достижениями давать ей повод для гордости. Сейчас в области работают почти 600 родителей-воспитателей, и в этих семьях в абсолютном большинстве дети называют приемных родителей мамами и папами, потому что ребенку они необходимы", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Победа в номинации "Материнская слава" досталась родителю-воспитателю отдела образования Ельского района Татьяне Сингаевской, которая воспитывает 10 детей и всегда рада видеть своих 4 внучат. Она уверена: чем больше любишь ребенка, тем счастливее он будет.

В свое время Маргарет Тэтчер подметила: "Если вы хотите поговорить, обратитесь к мужчине, но если вам надо, чтобы что-то было сделано, - зовите женщину". Эту истину подтверждают представительницы Гомельской области. Так, в номинации "Успешный руководитель" отмечена главный редактор газеты "Маяк Палесся" Галина Шевченко из Брагинского района. Более 20 лет она руководит изданием и утверждает, что это время пролетело как один день. Галина Адамовна - мама троих детей и бабушка двоих внучат.

За активную гражданскую позицию награждена директор Мозырского государственного областного лицея Инна Лагун, которая 15 лет возглавляет учреждение. Она считает метод личного примера самым действенным. При этом остается прекрасной женой и мамой двух сыновей.

"Женская доблесть" оказалась к лицу медсестре Хойникской центральной районной больницы Марина Тарасовец, на молодость которой пришлась война в Афганистане.

Победительницей в номинации "Духовность и культура" стала директор картинной галереи им Г.Х.Ващенко Людмила Шимбалева. "Духовность и культура для меня не просто слова. Более 20 лет посвятила отрасли. Каждый прожитый год - новые проекты, интересные мероприятия, события, встречи. Очень важно любить свое дело", - подчеркнула она.

Статус "Хозяйки села" в этом году получила заместитель директора филиала "Агрофирма им.Лебедева" РУП "Гомельэнерго" Алеся Кривицкая. На предприятии выросла от агронома до замдиректора. Под ее руководством немало мужчин, но хрупкая женщина признается: "Мужской коллектив мне по плечу".

В номинации "Сердце отдаю людям" - главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева. Она подчеркнула, что работа непростая, но очень значимая и нужная. "Приносить пользу людям, общаться с пациентами, их родственниками, коллегами. Кого-то поддерживать, кому-то дарить надежду - это непросто, но благодаря всем этим людям мы тоже получаем подпитку, энергию. Это дает силы двигаться вперед. В целом у нас очень слаженный коллектив, все понимают, для чего работают", - поделилась Наталья Журавлева.

Награды прекрасным дамам вручили мужчины-руководители предприятий области. Праздничная программа "Все краски мира для тебя!" прошла в областном общественно-культурном центре. Праздничное настроение гостям создавали артисты эстрадно-симфонического оркестра им. Ю.Василевского Гомельской областной филармонии. В финале мероприятия - фейерверк и корзина цветов для женщин.-0-