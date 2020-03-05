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05 марта 2020, 08:45

"Женщин года Минщины" наградят в Молодечно

Фото из архива
Фото из архива

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения победителей областного конкурса "Женщина года Минщины - 2019" состоится сегодня во Дворце культуры Молодечно, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

В список номинантов вошли 27 женщин, которые посвятили свою жизнь науке, медицине, образованию, сельскому хозяйству, социально-культурной деятельности. Все они разные, но каждая - победительница в своем деле, достойная восхищения и отдельной истории.

Начало церемонии запланировано на 14.00. По итогам конкурса будут выбраны лучшие в пяти номинациях: "Успешный руководитель", "Активная жизненная позиция", "Духовность и культура", "Хозяйка села", "Материнская слава".

Кроме того, состоится чествование женщин-лидеров, ветеранов женского движения. Запланировано вручение специальных премий "Общественное признание - 2019" в номинациях "Лидер женского движения Минщины", "Женщина-лидер общественного движения Минщины".

Также будут подведены итоги областного конкурса среди СМИ "Современница Минщины" на лучшую публикацию, теле- или радиорепортаж в номинациях "Активная жизненная позиция", "Материнская слава", "Женщина - хозяйка села", "Женщина - культура и духовность", "Спортивный олимп", "Женщина - хранительница семейного очага", "Моя судьба - моя профессия", "Героиня третьего возраста", "Сердце отдаю детям". За популяризацию деятельности женского движения вручат специальный приз "Лучшее СМИ".

Дополнит торжество праздничный концерт заслуженного коллектива Беларуси симфонического оркестра Молодечненского музыкального колледжа имени М.К. Огинского.

В течение всего праздника в холлах Дворца культуры будут работать интерактивные площадки и выставки. В программе - открытый микрофон, мастер-классы, фотозоны, инсталляции, презентации.

Мероприятие станет частью республиканского конкурса "Женщина года Беларуси - 2019". Белорусский союз женщин 21 марта в двенадцатый раз наградит тех женщин, которые достигли значительных успехов в различных сферах деятельности в течение 2019 года и стали активистками женского движения. Цель конкурса - напомнить о роли женщины в современном обществе, ее вкладе в духовно-нравственное возрождение нации, социально-экономическое и гуманитарно-культурное развитие страны. Главная задача конкурса - поощрить лучших женщин и привлечь внимание к общественной значимости матери.-0-

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