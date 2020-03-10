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10 марта 2020, 13:26

Женщин-ветеранов столичного региона чествовали в Минске

Фото из архива
Фото из архива

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная акция "Мы вас поздравляем, боевые подруги!" прошла сегодня в Миноблисполкоме. Мероприятие стало частью празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече с руководством области присутствовали 19 женщин-ветеранов, бывших узниц концлагерей и пострадавших от последствий войны.

Любовь Дубина приехала из Жодино. В годы войны она была телефонисткой, затем санинструктором. Принимала участие в обороне Москвы, прошла с боями от Москвы до Кенигсберга. В мирное время работала воспитателем, учителем истории в Гомеле. С 1996 года живет в Жодино, принимает активное участие в общественной жизни города и патриотическом воспитании молодежи. Говоря о приближающемся Дне Победы, она отметила: этот день, с одной стороны, очень радостный, а с другой - очень тяжелый. "На полях сражения остался каждый третий белорус. Поэтому нельзя забыть о том, какой ценой досталась нам победа. Мы кланяемся солдатам, которые боролись за нас, и их родителям. Мы благодарны им за мир: сегодня мы живем в очень хорошей стране, где нас, ветеранов, почитают и помнят", - сказала она.

Жительница Марьиной Горки Мария Шурак - бывший узник концентрационного лагеря. "До войны мы жили в деревне Болоча, - вспоминает она. - Фашисты пришли и сожгли ее дотла. У нашей мамы было семеро детей, и все маленькие: самому старшему было 12 лет, самому младшему - 1 год. Мы убежали к партизанам. Когда партизаны отступали, с другими семьями пытались спастись от оккупантов и спрятались в болоте - только головы были видны. Но фашисты шли с собаками и нашли нас. Старших детей вывезли в Германию, всех остальных привезли в Марьину Горку в концлагерь. Кормили плохой едой, в тарелках даже червяки ползали. Было очень тяжело".

После войны семья долгое время жила в землянке. Жгли костры, искали по полям картошку - выживали как могли. Далее Мария Шурак работала оператором в Пуховичском районном узле почтовой связи. Одно время возглавляла совместный белорусско-немецкий проект, является членом Фонда мира. "Война - это страшное время, не хочется, чтобы это повторилось. Поэтому сегодня своим детям, внукам, другим школьникам рассказываю о том, что это такое. Дай бог, чтобы нам не пришлось такое еще раз пережить", - сказала она.

Вилейчанка Светлана Гущенок тоже бывший узник концентрационного лагеря. В годы войны она попала в немецкий город Вупперталь, освобождена в 1945 году. Несмотря на все пережитое, не замкнулась в себе, а с головой окунулась в творчество. "Раньше говорили, что 80 лет - это бабушка-старушка. Но я с этим не согласна. Я участница самодеятельности - театральной студии "Вдохновение". Мы ездим по городам, выступаем с номерами, радуем и веселим людей. Мне за 80 лет, но одиночества не ощущаю", - призналась она.

Светлана Гущенок тоже занимается патриотическим воспитанием молодежи. Говорит, на встречах с детьми молодеет. "Я хожу по школам и гимназиям, общаюсь с молодежью. Ребята очень хорошие. Они технически грамотные, умные, нас, стариков, могут многому научить. С ними интересно разговаривать. Молодею, когда прихожу к детям", - отметила она.

Выдающихся жительниц региона поприветствовал заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич. "Всю свою жизнь вы отдали Родине. Храбро воевали на фронтах и в партизанских лесах, бесстрашно действовали в составе разведывательных групп и в подполье. Среди вас - неустанные труженицы тыла. Благодаря таким, как вы, бойцы нашей победоносной армии получали все необходимое для борьбы с врагом. Многие из вас и ваших сверстниц были угнаны в Германию на принудительные работы или брошены за проволоку концентрационного лагеря, став малолетними узницами. Да, время неумолимо. Но оно не властно затмить ваш подвиг, дорогие наши героини. Трудно даже подобрать слова, чтобы описать те испытания, которые вам пришлось вынести на своих хрупких плечах. Мы преклоняемся перед вашим терпением, стойкостью и отвагой", - сказал он.

В Минской области сегодня проживают 695 ветеранов Великой Отечественной войны и 1561 пострадавший от последствий войн. Кроме того, каждый четвертый житель региона - пенсионер, а на селе это каждый третий. Всего в областных органах по труду, занятости и социальной защите числятся 386,6 тыс. пенсионеров.-0-

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