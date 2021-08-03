Женщины-комбайнеры Шкловского района принимали подарки от БСЖ

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 3 августа 2021
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:18 В Витебском районе в братской могиле перезахоронили останки более 80 солдат Регионы
15:16 Под Минском задержаны 16 человек за участие в августовских протестах Происшествия
15:12 В Минске по представлениям прокуратуры ликвидированы четыре учреждения Общество
15:09 Акция "Теперь я - первоклашка!" проходит в Могилевской области Регионы
15:00 Минчанина приговорили к 11 годам колонии за незаконные перевозку через границу и оборот мефедрона Происшествия
14:59 Российский борец Муса Евлоев выиграл золото Олимпиады в категории 97 кг Спорт
14:50 Белгидромет: погодные условия для формирования урожая картофеля благоприятные Общество
14:48 Почти 18% минчан имеют эндокринную патологию - при COVID-19 их риски возрастают Общество
14:45 Женщины-комбайнеры Шкловского района принимали подарки от БСЖ Регионы
14:45 Первый самолет авиакомпании Avia Traffic Company прибыл из Бишкека в Минск Общество
14:39 В Слуцком районе возбуждены два уголовных дела о служебном подлоге при отчетности о движении КРС Происшествия
14:25 БГУ проведет допнабор на бюджетную форму получения образования Общество
14:23 Лицеисты БГУ завоевали медали на международной олимпиаде по химии Общество
14:22 Венгр Тамаш Лоринц выиграл золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе Спорт
14:20 Белорус Виталий Парахонько не вышел в олимпийский полуфинал в беге на 110 м с барьерами Спорт
14:14 В Светлогорском районе спасатели помогли выбраться из леса заблудившейся женщине Происшествия
14:13 В Хорватии вспыхнули пожары В мире
14:04 Представители Нидерландов и Германии выиграли золотые медали Игр в велоспорте на треке Спорт
14:03 Футболисты Бразилии стали первыми финалистами олимпийского турнира Спорт
13:57 США начинают крупнейшие военно-морские учения со времен холодной войны В мире
13:49 В Жлобине водитель легковушки сбила 10-летнюю девочку Происшествия
13:49 Замедление вращения Земли вызвало появление кислорода - исследование Калейдоскоп
13:47 Кубинский боксер Роньель Иглесиас стал олимпийским чемпионом в весе до 69 кг Спорт
13:44 Современная баскетбольная площадка открылась в Минске Регионы
13:35 КГК выявил множественные нарушения в работе предприятия "Брестжилстрой" Регионы
13:33 В Гомельской области в шахте погибли двое рабочих Происшествия
13:32 Белорусский рубль на торгах 3 августа ослаб к трем основным валютам Экономика
13:31 "Беллегпром" к новому учебному году обновил школьный ассортимент на 60% Общество
13:21 Гашиш в наушниках обнаружили в пункте пропуска "Брест" Происшествия
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрирован 581 пациент с COVID-19, выписаны 419 Общество
Все новости
Все новости
Регионы
03 августа 2021, 14:45

Женщины-комбайнеры Шкловского района принимали подарки от БСЖ

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Уборочная кампания"
На уборке урожая 5 молодых водителей перевезли более чем по 2 тыс. т зерна
ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной

3 августа, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Женщины-комбайнеры Шкловского района принимали подарки и поздравления от Белорусского союза женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республиканская акция "Хлеб на ладонях женщины" проходит сегодня на Могилевщине, - отметила депутат Палаты представителей и член правления БСЖ Ольга Петрашова. - По традиции мы уже седьмой год отмечаем женщин-комбайнеров, которые вносят свой посильный вклад в хлебный каравай страны. Таких на весь регион набралось всего десять человек - это жены и дочери, молодые специалисты и даже многодетные мамы. Их труд заслуживает уважения, а высокие результаты в битве за урожай - нашей благодарности".

В Шкловском районе женщины-комбайнеры работают в трех хозяйствах - ОАО "Амкодор-Шклов", ЗАО "Нива" и ОАО "Говяды-Агро". Так, муж и жена Елена и Сергей Голубцовы из ЗАО "Нива" за одним комбайном уже шестую уборочную. За это время начали понимать друг друга без слов. "Жена и гайку может подкрутить, и ключ подать - все делаем вместе", - говорит супруг.

"Женщине на комбайне непросто, но человек ко всему привыкает, поэтому и трудимся бок о бок не первый год, - говорит Елена Голубцова. - Зерно убираем уже третью неделю - работа ответственная от зари и до зари. Жаркая погода, конечно же, подсушила урожай, но мы нацелены на результат - будем убирать хлеб до последнего зернышка".

В ОАО "Амкодор-Шклов" работают 11 экипажей, из них только один семейный. Уже вторую неделю на поля хозяйства выезжают отец и дочь Виталий Петрашенко и Екатерина Крузьмер. Девушка - будущий учитель физкультуры, студентка третьего курса Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова. На уборочной уже не новичок - третий год в должности комбайнера. Поздравления принимает с благодарностью: такое внимание приятно и вдохновляет на новые победы в битве за урожай.

"Работу уже знаем, все ладится и получается, - говорит Екатерина Крузьмер. - Друзья и знакомые даже не удивляются, что все лето работаю на комбайне. Единственное, к чему до сих пор не привыкла - это ранний подъем: работа идет напряженная с 7 утра и до 10 вечера. Заработанные деньги пока не трачу: откладываю на мечту - хочу купить машину. Права уже есть, осталось дело за малым".

Депутаты и профсоюзы также побывали в ОАО "Говяды-Агро", где на одном комбайне работают молодожены Евгений и Ангелина Шевчик. На двух прошлых уборочных они значились как молодежный смешанный экипаж, а в этом стали еще и семейным. Свадьбу сыграли всего две недели назад, перед началом массовой уборки зерновых. Медовый месяц проходит в битве за новый урожай.

Все труженицы получили в подарок от депутата и профсоюзов бытовую технику, постельное белье, косметику и цветы, а также пожелания успехов в работе и семейного благополучия.

В эту уборочную кампанию на полях региона работает 961 экипаж комбайнеров, в том числе 109 молодежных, 84 семейных и 10 смешанных. Всего на жатве задействован 701 водитель на отвозке зерна и 1605 механизаторов, среди которых 10 женщин. Участницы уборочной трудятся в Быховском, Кричевском, Могилевском, Мстиславском, Славгородском, Хотимском и Шкловском районах.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь уборочная
Новости рубрики Регионы
В Витебском районе в братской могиле перезахоронили останки более 80 солдат
Фото из архива Акция "Теперь я - первоклашка!" проходит в Могилевской области
Современная баскетбольная площадка открылась в Минске
Фото из архива КГК выявил множественные нарушения в работе предприятия "Брестжилстрой"
Фото из архива Расширенная продажа товаров для школьников продлится в Минске до 1 сентября
ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне
Главное
Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок
Более 400 школьных базаров будут работать в Беларуси
Литвинович: пока нет ощущения, что я олимпийский чемпион
Пожароопасная обстановка в лесном фонде Беларуси стабилизировалась - Минлесхоз
Топ-новости
Беларусь пригласила казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021"
Байдарочник Олег Юреня занял четвертое место в финале В на дистанции 1000 м
В БГУ зачислили абитуриентов на бюджет еще на несколько факультетов
Почти 18% минчан имеют эндокринную патологию - при COVID-19 их риски возрастают
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева празднует юбилей
Современная баскетбольная площадка открылась в Минске
За сутки в Беларуси зарегистрирован 581 пациент с COVID-19, выписаны 419
ГАИ напомнила о правилах безопасной перевозки детей
Белорусские нефтяники впервые провели разрыв пласта по технологии "холодная вода"
РЕПОРТАЖ: Как жители Могилевского района Илье-громовержцу жертву приносили и зачем хлеб с солью в реке топили
Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать
Витебское областное УМЧС: от грозового фронта больше всего пострадал Россонский район
Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской
За полугодие на телефонные линии МЧС поступило 630 тыс. сообщений о помощи
Члены Совета Республики проведут 6 августа единый день приема граждан
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.