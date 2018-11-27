27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЖЭУ Минска 28 ноября проведут день открытых дверей, сообщили БЕЛТА в государственном объединении "Минское городское жилищное хозяйство".

В мероприятиях, которые пройдут с 16.00 до 20.00, примут участие специалисты коммунальных служб и расчетно-справочных центров города.

Жители столицы получат разъяснения по вопросам технического содержания и эксплуатации жилищного фонда, благоустройства и содержания дворовых территорий, порядка проведения капитального ремонта в жилом доме, ремонта мест общего пользования, механизма подачи и рассмотрения заявок (претензий) потребителей жилищно-коммунальных услуг. Также они могут ознакомиться с перечнем оказываемых платных бытовых и иных услуг, узнать о закреплении рабочих по комплексному обслуживанию зданий (сооружений), начисления на техническое обслуживание жилых домов.

На встречах предложат оставить свои предложения по совершенствованию работы жилищно-коммунального хозяйства города, ознакомиться с деятельностью органов территориального общественного самоуправления. Запланировано проведение заседаний круглых столов, обучающих лекций с участием представителей ЖКХ и администраций районов, ГП ЖЭУ, расчетно-справочных центров, КОТОС, старших по дому (подъезду).-0-