Жилая застройка и станция метро "Дом Печати" - как к 2030 году изменится ул.Сурганова в Минске

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком утвердил градостроительный проект детального планирования проспекта Независимости - улицы Сурганова - границы территории Ботанического сада, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проектируемая территория площадью 28,5 га расположена в Первомайском районе. Она ограничена проспектом Независимости, улицей Сурганова и границей Ботанического сада.

Как отмечается в документе, местность является одной из наиболее знаковых и узнаваемых в Минске. Она расположена в непосредственной близости от крупнейших культурных, учебных, научных и научно-производственных комплексов столицы. Это Белорусский национальный технический университет, Белорусская государственная академия искусств, Национальная академия наук Беларуси, Дворец водного спорта и Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу со спортивно-оздоровительным комплексом.

Реализовать проект на данной территории планируют к 2030 году. За это время здесь снесут боксовые гаражи и складские помещения, которые арендует ЗАО "Дом торговли "Первомайский". За счет такой работы будут трансформированы коммунально-обслуживающие территории и увеличена площадь под жилую застройку. В районе установят контейнерные площади для сбора твердых коммунальных отходов с соблюдением системы их раздельного сбора и оборудуют огражденные места для выгула собак.

Помимо этого, на территории планируется реконструкция участка СОК "Олимпийский" со строительством гостиницы на 250 мест и возведением многофункционального общественного центра. В границах существующей автостоянки построят паркинг на 560 машино-мест, с подземной частью на 200 м/м, открытой наземной автостоянкой на 160 м/м и закрытым паркингом на 200 м/м в комплексе с административно-деловыми помещениями и кафе. Будут созданы и другие места для хранения транспорта.

Функциональное назначение и технические параметры пр. Независимости и ул. Сурганова сохраняются. При этом развитие уличной сети за границами проектируемой территории окажет влияние на распределение транспортной нагрузки по прилегающим к району улицам. Интенсивность движения по пр. Независимости снизится, а по ул. Сурганова вырастет. Таким образом, после 2030 года планом предусмотрено строительство транспортного тоннеля, проходящего под участком ул. Академической, пр. Независимости, первой линией метро, территорией студенческого городка БНТУ и ул. Я.Коласа. Перед ул. Куйбышева тоннель выходит на поверхность и соединяется с существующей трассой по ул. Сурганова.

Детальным планом также учтены зоны строительства перспективной четвертой линии Минского метрополитена со станцией метро "Дом Печати" по ул. Сурганова. Ее планируют возвести за 2030 год.-0-