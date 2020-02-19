Жилищная инспекция и цифровизация - КГК предлагает улучшить работу ЖКХ Минска

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по повышению эффективности работы столичного ЖКХ разработал Комитет госконтроля. Подробности сообщила журналистам заместитель начальника главного управления контроля по Минску КГК Вера Мацулевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть несколько предложений по улучшению работы ЖКХ, - сказала Вера Мацулевич. - Целесообразно создать единый для Минска программный продукт, чтобы вся сфера ЖКХ была прозрачна и доступна для анализа и контроля. Тогда будет видно, что происходит с капремонтом жилья, как выполняются графики работ и финансирования".

КГК предлагает также сформировать независимый орган внешнего контроля - жилищную инспекцию. "Такой опыт уже реализован в сопредельных странах. Инспекция отслеживала бы капремонт от начала торгов среди подрядчиков до ввода дома в эксплуатацию, рассматривала жалобы граждан. Это должно положительно повлиять на качество работ и содержания жилфонда", - считает Вера Мацулевич.

Другая действенная, по мнению ведомства, мера - создание единой расчетной структуры. "Отчисления жильцов на капитальный ремонт и бюджетные средства, которые выделяются на эти цели, поступают на расчетные счета заказчиков в сфере ЖКХ. Мы предлагаем создать единую организацию со специальным счетом особого режима функционирования, которая бы аккумулировала поступающие средства и вела расчеты с заказчиками и подрядчиками", - пояснила представитель КГК.

Ожидается, что эти и другие меры позволят решить системные проблемы в работе городского ЖКХ, которые накопились за последние годы. Среди них - неэффективное расходование средств бюджета на ремонт жилья и придомовых территорий. Например, во Фрунзенском районе на ремонт 22 лестниц с пандусами было потрачено около Br400 тыс. В итоге требования безбарьерной среды нарушены: не соблюдены нормативы по ширине пандусов и размерам ступеней. А возле одного из домов на ул. П.Глебки и вовсе проложили лестницу от детской площадки ко входу в электрощитовую. Результат - неэффективная трата Br41 тыс.

Еще одну проблему Комитет госконтроля видит в том, что ЖКХ не ставит на бухгалтерский учет имущество, которое закупается за счет бюджетных средств. "В городе заменено почти 4 тыс. лифтов стоимостью около Br60 млн, на их установке израсходовано Br187 млн. При этом большинство лифтов не поставлено на бухгалтерский учет. Такая же ситуация и с малыми архитектурными формами, спортивными площадками, детским игровым оборудованием во дворах жилых домов. Они фактически остаются бесхозными: имущество не стоит на учете, потому и отвечать за его сохранность некому. Сложности возникают и с планированием расходов на содержание и текущий ремонт такого имущества", - рассказала Вера Мацулевич.

Ежегодно около 30% от общего количества обращений в Комитет госконтроля касаются работы ЖКХ.-0-