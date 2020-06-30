Жилищные проблемы и вопросы трудоустройства - Линевич провел прием граждан в Витебске

30 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. С жилищными проблемами и вопросами трудоустройства обратились сегодня жители Витебска к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу во время приема граждан в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

На приеме Игорь Мукосей

Анатолий Линевич

На приеме Игорь Чирейчик

Анатолий Линевич

Во время приема граждан

Первым обратился бывший директор филиала одной из строительных организаций города. Экс-руководитель сказал, что, по его мнению, с ним необоснованно не продлили контракт. Сейчас предприятие находится в стадии санации, но к концу года должно выйти на эффективную работу. Стройорганизация находится в республиканской собственности, поэтому вопрос увольнения специалиста обсудят с Министерством архитектуры и строительства и головным предприятием.

На приеме Леокадия Обуховская

С просьбой помочь в поиске работы обратился еще один житель Витебска. Мужчине 62 года, у него на иждивении 16-летний сын. Раньше мужчина работал плотником-сантехником, но сейчас не может найти подходящую работу. Витебчанину поищут вакансию по квалификации в организациях ЖКХ города.

Василий Капойко во время приема граждан

На приеме Сергей Мясников

Пенсионерка из Витебска Леокадия Обуховская обратилась с жилищным вопросом. Горожанке 79 лет, она инвалид, в областном центре у нее не осталось родственников. С бытовыми вопросами самостоятельно очень сложно справляться. У Леокадии Адамовны проблемы с частным домом по ул. Белохвостикова. Здание подтапливается, дом продувает, течет крыша, разваливается фундамент.

На приеме Альберт Петровский

Помощник Президента поручил заместителю председателя горисполкома Сергею Соглаеву выехать со специалистами на место и оценить ситуацию с домом. Также дополнительно проконтролировать состояние здания, когда будут наступать холода.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Витебского облисполкома Илона Шульга

На прием к помощнику Президента обратились около десяти человек. Затронуты вопросы предоставления арендного жилья, признания участником Великой Отечественной войны жителя Молодечно и несколько личных тем.-0-

Фото Александра Хитрова