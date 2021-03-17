Жилищные условия, трудоустройство и пенсии - Мартынюк провел прием граждан в Круглом

17 марта, Круглое /Корр. БЕЛТА/. Вопросы улучшения жилищных условий, трудоустройства и пенсионного обеспечения прозвучали во время выездного приема граждан в Круглом помощника Президента - инспектора по Могилевской области Леонидом Мартынюком, передает корреспондент БЕЛТА.

Жительница Могилева обратилась с вопросом, касающимся жилья. Раньше ее семья состояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Супруги построили квартиру в Могилеве и получили землю в деревне Большая Боровка Могилевского района. В 2019 году стали строить на этом участке дом. Однако в прошлом году решением суда регистрация постройки была признана недействительной, так как сам участок был выделен с нарушением законодательства, и дому грозит снос. Заявительница попросила провести аукцион по продаже участка, не разбирая недострой, чтобы самой участвовать в торгах и выкупить дом. Женщина отметила, что если аукцион выиграет кто-то другой, то постройку наверняка снесут. Леонид Мартынюк пообещал разобраться в спорной ситуации.

С вопросом о статусе участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС и соответствующих льготах к Леониду Мартынюку обратился житель деревни Шупени Круглянского района. Мужчина отметил, что из-за изменения законодательства в 2012 году ликвидаторов приравняли к пострадавшим и отменили имевшиеся льготы. Однако он не согласен с таким положением. Свои предложения по этой теме он направлял на VI Всебелорусское народное собрание. "Точка в этом вопросе не поставлена - он будет рассмотрен с участием Министерства финансов и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ведь эта ситуация лежит в плоскости как правовой, так и финансовой систем. Вопрос будем держать на контроле", - отметил помощник Президента - инспектор по Могилевской области.

Кроме того, жителя Шупеней волновала и тема повышения налоговой нагрузки на субъектов агротуризма. У мужчины уже 14 лет есть агроусадьба. До нынешнего года он платил государственную пошлину в размере одной базовой величины. Однако в этом году она выросла до двух базовых величин. Мужчина отметил, что в прошлом году его доходы упали в 10 раз. Леонид Мартынюк сказал, что причина нерентабельности агробизнеса объясняется коронавирусом: сферы общепита и туризма заметно просели. Что касается налоговой нагрузки, то она не такая существенная.

"Возникающие проблемы обязательно нужно решать. Ведь локальные вопросы часто увязаны с решением органов местной власти, интересами других людей. Самое главное - найти золотую середину, поступать правильно, по закону и так, чтобы решение удовлетворило всех. Во время приема граждане не раз упоминали VI Всебелорусское народное собрание. Хорошо, что люди пользуются такими крупными площадками для обсуждений, приходят на приемы. Только вместе мы сможем найти важные ориентиры для развития", - подытожил Леонид Мартынюк.-0-