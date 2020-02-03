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03 февраля 2020, 14:24

Жилищные вопросы и сфера ЖКХ - Леонид Заяц провел выездной прием граждан

Леонид Заяц
Леонид Заяц

3 февраля, Речки /Корр. БЕЛТА/. Жилищные вопросы и некачественное оказание жилищно-коммунальных услуг - такими стали основные темы обращений граждан к председателю Могилевского облисполкома Леониду Зайцу во время выездного приема в агрогородке Речки Могилевского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время приема граждан
Во время приема граждан

На приеме семья Василия и Алеси Барановских
На приеме семья Василия и Алеси Барановских

Жительница агрогородка Речки обратилась с вопросом отсутствия горячей воды в доме. В неотопительный период горячая вода в квартире заявительницы бывала по выходным, а с включением отопления совсем пропала. Женщина установила в квартире электрический котел. Однако ей накладно оплачивать потребляемую им электроэнергию. В месяц женщина вынуждена платить около Br100. Как оказалось, такая проблема существует во всех 11 восьмиквартирных домах в Речках. Леонид Заяц дал поручение коммунальным службам привести в порядок водоснабжение в этих домах. Кроме этого, женщину волновали вопросы отсутствия освещения на улицах населенного пункта и совсем разбитый подъезд к детскому саду. "Есть определенные нормы, которые местная власть и руководство области должны выполнять. Особенно в вопросах качества жизни граждан. С данными проблемами необходимо поработать и постараться решить их в краткие сроки", - сказал Леонид Заяц.

Среди обращений - некачественная вода и проблемы с вывозом мусора. Жители агрогородка рассказали, что мусор из их населенного пункта вывозят один раз в неделю. Бытовые отходы хранить негде, их растягивают по улицам животные и птицы. Леонид Заяц поручил ответственным структурам разработать новый график вывоза мусора, чтобы обеспечить людям комфорт, а населенному пункту - чистоту и порядок.

Еще одной важной темой приема стали жилищные вопросы. Так, сотрудники одного из агрокомбинатов Могилевского района не могут получить в собственность служебное жилье, в котором долгое время проживают. Все обратившиеся отработали на предприятии более 10 лет. И законодательно такая возможность у людей есть. Об этом говорится в указе Президента №253. "Доработайте имеющееся положение на предприятии, найдите точки соприкосновения с сотрудниками. Мы должны поддерживать и стимулировать их продолжать свою трудовую деятельность в сельском хозяйстве, - подчеркнул Леонид Заяц. - Необходимо помнить, что все действия должны соответствовать законодательству нашей страны. Потому нужно дать людям возможность воспользоваться законной мерой".

Председатель Могилевского райисполкома Олег Чикида
Председатель Могилевского райисполкома Олег Чикида

На приеме генеральный директор ЧУП "Прометей" г. Горки Анатолий Федорович
На приеме генеральный директор ЧУП "Прометей" г. Горки Анатолий Федорович

К председателю облисполкома обратились также жительницы агрогородка Вейно. Женщины рассказали о том, что предприятие, где они работают, почти два года не выплачивало страховые взносы в Фонд социальной защиты населения. Узнали сотрудники об этом случайно, когда одна из работниц выходила на пенсию. Данное предприятие находится в стадии санации, и, как отметил антикризисный управляющий, именно поэтому выплаты не осуществлялись. Он подчеркнул, что сейчас делается все возможное, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Управляющий заверил, что до конца июля текущего года данный вопрос будет полностью закрыт.

Приходили к губернатору с просьбой разобраться в земельных спорах. Некоторые из заявителей уже несколько лет ведут судебные разбирательства с соседями и не могут ни к чему прийти. Как констатировал Леонид Заяц, есть моменты, в которых может помочь только суд.

"Иногда не нужно доводить ситуацию до властей или суда. И в рабочих вопросах, и в жизненных нужно пробовать поговорить и договориться. Особенно соседям, которые не первый год живут рядом. Человеческое отношение друг к другу - одна из основ цивилизованной жизни. Но иногда бывают моменты, в которых бессильны и люди, и местные власти. Тогда искать справедливость нужно только в судебном порядке", - отметил он.-0-

Фото Олега Фойницкого

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