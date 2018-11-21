Жилье, детсад и школу построят в квартале ул. Одоевского-Бельского-Пономаренко в Минске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории ул. Одоевского - ул. Бельского - ул. Пономаренко - восточной границы ландшафтно-рекреационной зоны 336ЛР (внесение изменений) пройдет в Минске с 3 по 27 декабря, сообщили БЕЛТА в администрации Фрунзенского района.

Детальным планом предлагается создание максимально комфортных градостроительных условий развития жилого микрорайона. Здесь планируется построить жилые дома, детский сад и школу на 930 мест, открыть магазины, объекты общественного питания и бытового обслуживания.

Из существующего 128,9 тыс. кв.м жилого фонда предусмотрен снос 2,6 тыс. кв.м. Будет введено около 84,1 тыс. кв. м нового жилья, в том числе 51,6 тыс. кв.м в первую очередь строительства. Ожидается, что численность населения увеличится с 5,4 тыс. до 8,2 тыс. человек.

Экспозиция будет размещена в фойе 1-го этажа средней школы №126, презентация состоится 5 декабря в 18.00 в актовом зале школы. Выразить замечания и предложения можно в журнале регистрации письменных замечаний и предложений или направить в районную администрацию.-0-