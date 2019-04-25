Жилье для 1,1 тыс. многодетных семей построят в Витебской области в этом году

25 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области планируют простроить жилье для 1,1 тыс. многодетных семей, что примерно равняется прошлогоднему показателю, сообщил во время заседания облисполкома председатель комитета по архитектуре и строительству Александр Шидловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 325 тыс. кв.м жилья. "В очереди в Витебской области состоит 66,5 тыс. нуждающихся в улучшении жилищных условий. На начало апреля из них почти 3,1 тыс. многодетных семей. В этом году запланировано построить жилье для 1,1 тыс. семей", - сказал Александр Шидловский.

Жилье предусмотрено в райцентрах и больших городах. В Витебске возведение жилых домов будет вестись в квартале №9 микрорайона Билево, по улицам Ленинградской и Смоленской, в районе улицы Труда и других.

Характеризуя строительную сферу области, председатель комитета отметил, что в ней работает 112 организаций (с небольшим количеством сотрудников - более 660). Трудятся в отрасли около 15,3 тыс. человек. В шести районах области идут работы по созданию ПМК. В Толочинском и Лиозненском районах организации уже осуществляют подрядную деятельность. Для улучшения процесса управления стройорганизациями в 2018 году создали интеграционную структуру "Витебское управление строительством".-0-