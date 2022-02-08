Жилье для медиков. В Борисове сдали в эксплуатацию многоквартирный дом

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилищно-строительный потребительский кооператив "Медик-2018" открыли 8 февраля в Борисове, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Строительство жилищно-строительного потребительского кооператива "Медик-2018" в Борисове для медработников завершено. Многоквартирный дом для работников здравоохранения и многодетных семей открыли 8 февраля в торжественной обстановке. Символический ключ был передан главврачу Борисовской ЦРБ Александру Дрозду.

На церемонии присутствовали почетные гости. Среди них заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, а ранее главный врач Борисовского родильного дома Александр Шипуло: "Мы сегодня присутствуем на очень важном событии - открытии кооператива, вручении ключей для жителей города Борисова. В доме расположены 104 квартиры. Из них 70 процентов предназначены для медицинских работников. Это значимый вклад в закрепление работников в Борисовском регионе. Также 25 квартир построены для многодетных семей - это тоже важная категория, которая нуждается в собственном жилье. Важный психологический момент - обретение своего жилья, и этот момент в жизни человека запоминается. Доступность строительства в нашей стране есть. Мы это увидели сегодня. И, конечно, это внушает надежность и уверенность в завтрашнем дне, что особенно символично накануне референдума в нашей стране, потому что в проекте новой Конституции сохраняются социальные гарантии - строительство, доступность жилья, поддержка многодетности и семьи".

Дом 37 на ул.Ватутина имеет удобное расположение. Чтобы медикам добраться до работы, понадобится всего 10-15 минут. Неподалеку от кооператива находятся центральная районная больница, родильный дом, скорая помощь, туберкулезный диспансер. В этом доме будут проживать и специалисты из медицинского колледжа, который также находится недалеко.

"Хочется, чтобы такие дома строились чаще. Должно строиться как собственное жилье, так и арендное, для того чтобы каждый молодой специалист видел перспективу, знал, что в течение нескольких лет он заселится в благоустроенную квартиру. Это позволит ему планировать свою жизнь, свой рост как специалиста", - отметил заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

Одной из новых жильцов стала Ольга Бадюля. "Я работаю в медицинском учреждении, а муж - на БЕЛАЗе. Ждали жилье два с половиной года. Мы очень рады, что в Борисове возвели дом для медицинских работников и нам удалось построить долгожданную квартиру. Двушка большая, просторная. О такой даже и мечтать не могли", - поделилась эмоциями женщина.

Завершилась церемония открытия кооператива экскурсией по квартирам, которые в скором времени будут заселены счастливыми новоселами.-0-

Фото Рамиля Насибулина