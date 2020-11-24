Жилье для многодетных и благоустройство населенных пунктов: Караев провел прямую линию в Волковыске

24 ноября, Волковыск /Корр. БЕЛТА/. Два десятка звонков по различным темам поступило сегодня на прямую линию, которую провел в Волковысском райисполкоме помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Темы обращений были разные, немало вопросов связано с функционированием ЖКХ, в том числе качества воды, сезонных отключений горячей воды, а также по поводу ремонта дорог и жилья, подвоза детей к школе.

"Волковыск для первой прямой линии в новой должности выбран не случайно. Большой район, большой город, хотелось услышать, что в первую очередь волнует жителей. Большинство вопросов касались улучшения качества жизни. Но говоря о своих проблемах, люди отдают должное уже сделанному, говорят, что не остаются без внимания", - отметил Юрий Караев.

"Конечно, есть желание, чтобы блестело все от райцентра до самой отдаленной деревни, но стоит учитывать возможности, очередность выполнения работ. По итогам прямой линии можно сделать вывод, что в Волковысском районе со стороны местной власти много делается для создания комфортных условий жителям. Каких-то откровенных примеров бесхозяйственности, черствости, бездушия или чиновничества я не увидел", - подчеркнул Юрий Караев. При этом все поступившие вопросы будут взяты на контроль. Выполнение обещаний, решение проблем, по его словам, - главный критерий доверия граждан.

Жительница Волковыска, мать троих детей, обратилась по поводу строительства жилья для многодетных. Ее ситуацию возьмут на контроль. Сейчас в Волковысском районе активно возводится жилье для такой категории граждан. Готовится к вводу 56-квартирный дом, где 52 квартиры - для многодетных. В 2019 году для многодетных сдано почти 100 квартир. Есть планы по строительству очередных домов, где квартиры будут предлагаться семьям, воспитывающим троих и более детей.

Не оставят без внимания и обращение жителей деревни Бискупцы, откуда поступили два звонка. Населенный пункт разрастается, много молодежи и детей. Жители попросили посодействовать в создании комфортных условий - привести в порядок дорогу, уличное освещение, а также контейнерную площадку.

Часть вопросов носила личный характер. Например, один звонок касался трудоустройства и взаимоотношений с работодателем. Еще одно обращение было связано с приватизацией гаража, оставшегося от умершего супруга. Пенсионерка сетовала на трудности с переоформлением. Ее ситуацию дополнительно изучит руководство райисполкома.

Одна из женщин позвонила с благодарностью в адрес работы правоохранителей. При этом она также обратила внимание на недостатки в патриотической и воспитательной работе. Замечания, сказал Юрий Караев, будут обязательно учтены.-0-

Фото Леонида Щеглова