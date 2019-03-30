Жилье для многодетных, помощь людям с инвалидностью, долгострой "Тамбаза" - Сивак провел прямую линию

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую часть проектно-сметной документации по недостроенному жилому комплексу, застройщиком по которому ранее выступало ООО "Тамбаз", планируется передать на экспертизу в мае. Об этом сообщил сегодня во время прямой линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, отвечая на вопросы несостоявшихся новоселов, передает корреспондент БЕЛТА

Завершение работ на долгострое по-прежнему остается одним из актуальных вопросов. Бывшие держатели жилищных облигаций просили еще раз разъяснить, почему возникла такая ситуация. Анатолий Сивак отметил, что по этой теме к нему неоднократно обращались дольщики как во время личного приема, так и при проведении прямых линий. На объект разрабатывается проектно-сметная документация, которая затем должна пройти экспертизу. "Когда получим документы, сможем говорить конкретно. После обследования дома станет известен размер доплат", - сказал он.

Анатолий Сивак пообещал, что встретится с дольщиками, когда появится документация. Перед этим в горисполкоме пройдут рабочие совещания для обсуждения всех проблемных вопросов, чтобы не было голословных заявлений.

Во время прямой линии председатель Мингорисполкома лично принял инициативную группу граждан. Минчане предложили разработать механизмы, позволящие вернуть часть внесенных денег тем, кто хотел бы выйти из стройки, а продолжающим строительство - получить помощь в достройке квартиры, рассрочку по оплате. Они переживают, что могут потерять право на квартиру, не имея возможности найти личные или кредитные средства на доплаты.

"Возможно, указ №430, устанавливающий условия завершения строительства домов, будет скорректирован. Но до того, как появится сметная стоимость, инициировать изменения законодательства Мингорисполком не будет. Неизвестно, какой объем финансирования потребуется, чтобы исправить строительные недостатки, завершить работы. Любые шаги нужно детально выверить", - подчеркнул Анатолий Сивак.

Ожидается, что первая часть проектно-сметной документации будет готова в мае, вторая - к концу лета. В городе примут меры по реализации встроенных помещений.

По указу №430 достраивать проблемные многоэтажки в квартале ул. М.Богдановича - ул. Корш-Саблина - ул. Тургенева - пер. Верхний (2-я очередь) и в квартале ул. М.Богдановича - ул. Амурская - ул. Тургенева - ул. Тиражной (4-я очередь) поручено УКС Советского района Минска. Как сообщалось, для завершения строительства домов Минский горисполком выделяет возвратную бюджетную ссуду в Br30 млн. Заказчику предоставляется право на заключение договоров долевого строительства с гражданами - владельцами жилищных облигаций ООО "Тамбаз", а также их правопреемниками по ценам с ограниченной прибылью (в размере 2% сметной стоимости строительства).

К председателю Мингорисполкома обратилась жительница Центрального района, дочь которой является многодетной мамой. У заявительницы однокомнатная квартира, и молодые родители вынуждены снимать квартиру. Администрация предложила несколько вариантов решения жилищного вопроса, но они семью не устроили. Кроме того, банк отказывает женщине, которая находится в декрете, в выдаче кредита. "Почему нельзя использовать материнский капитал?" - поинтересовалась она. Анатолий Сивак пообещал изучить ситуацию.

Один из звонков касался деятельности общественного объединения "Геном-Надежда" и недостаточного количества помещений в столице для дневного пребывания людей с инвалидностью. Кроме того, поступали звонки по реализации инвестпроектов в Минске, обустройству парковочных мест, работе портала 115.бел. Инвалид-колясочник обратился с просьбой усовершенствовать безбарьерную среду в метрополитене. В частности, речь шла о том, чтобы информация с номерами телефонов для тех, кому необходима помощь, размещалась в более удобном для них месте.

За три часа во время прямой линии было принято свыше 50 звонков. Все поступившие обращения детально изучат. Что касается деятельности службы 115, то в первом полугодии планируется устранить имеющиеся недостатки.-0-