Жилье для многодетных, трудоустройство, земельные споры - Шулейко провел прямую линию

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 23 звонка поступило сегодня на прямую телефонную линию, которую провел помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Жители региона поднимали вопросы строительства жилья для многодетных, трудоустройства, озвучили земельные споры, передает корреспондент БЕЛТА.

Многодетный отец из агрогородка Леваши поделился: переехали в Речицкий район в 2014 году из Луганской области Украины. Третий ребенок родился уже в Беларуси. Здесь семья планирует строить дом, однако в настоящее время банки приостановили кредитование указу №240. Предлагалось рассмотреть варианты жилья в городе. "Но мы работаем в сельском хозяйстве. Хотим строиться в сельской местности, в Левашах. Ведь есть земля, есть возможность держать подсобное хозяйство, приучать своих детей к труду", - отметил мужчина. "Данный вопрос будет изучен, будут предложены варианты", - сказал Юрий Шулейко.

Вопрос строительства жилья волнует и многодетную семью из Брагина, которая уже возводит дом в райцентре. На прямой линии мама пояснила, что на строительство дома заключили договор с гомельским подрядчиком. Уже сделана "коробка", поставлены окна, входная дверь, строители накрыли металлопрофилем крышу, однако дымоходы не вывели, не завершили работы на крыльце, террасе, хоть это и предусмотрено договором. "Получается, что подрядчик до конца не выполняет свои обязательства. Изначально обещали удешевить строительство, но теперь говорят, что средства закончились. Обязались сделать и сарай, но к этому даже не приступали. Подскажите, как правильно поступить, куда обратиться", - интересовалась женщина. По ее словам, семья сообщила о ситуации в местный райисполком, правоохранительные органы, уже идет проверка, но переживания не покидают. По поручению помощника Президента специалисты изучат все обязательства застройщика, документацию.

Пенсионерка из агрогородка Рогинь Буда-Кошелевского района посетовала, что арендный дом, в котором она живет, в аварийном состоянии. Прежние жильцы не делали ремонт. Печь неисправна, трубы ржавые. "В доме очень холодно. На зиму не знаю, куда определиться", - описала ситуацию сельчанка, отметив, что пять лет стоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. "Есть понятие арендного жилья, определена ответственность сторон. Будем изучать ваш вопрос, условия, искать варианты", - ответил Юрий Шулейко.

Позвонившая женщина из Добрушского района рассказала, что по наследству в Тереховке ей достался дом. На улице, где находится строение, когда-то была оросительная система. "Теперь эта канава превратилась в огромный ров. Дорога поменяла свое направление, приблизилась к моей калитке, асфальт лежит в канаве. Ее подсыпали гравием, грунтом, но проблема не решается", - подчеркнула обратившаяся. Юрий Шулейко отметил, что выедет по адресу со специалистами, чтобы на месте рассмотреть способы решения вопроса.

С просьбой о помощи позвонила на прямую линию бывший работник банка. В этом году она была уволена: штат сокращали из-за реорганизации. В банковской системе женщина проработала почти 28 лет. На момент сокращения до пенсионного возраста ей оставалось чуть более года. Гомельчанке предложили в банке другой вариант работы, но он женщине по ряду причин не подходит. "Я одна воспитываю дочь-студентку, она на третьем курсе. Я не по своей воле ушла и готова работать", - сказала женщина. Варианты помощи поручено проработать специалистам.

Вопросы трудоустройства звучали сегодня также из Петриковского, Рогачевского районов.

Земельный спор тревожит гомельчанку. "Соседка заняла у меня полметра земли, и получается, что угол моего дома стоит на ее земле", - поделилась проблемой женщина. По ее словам, разбирательство длится уже год. Поручение Юрия Шулейко ответственным службам - перепроверить границы земельных участков.

В беседе с журналистами помощник Президента добавил, что вопрос установления границ земельных участков между соседями звучит практически на всех приемах и прямых линиях. Тема всегда требует глубокого изучения, зачастую - и диалога между сторонами, подчеркнул он.

Жители региона также интересовались перспективами продолжения строительства корпуса областной инфекционной больницы, предлагали дать одной из улиц деревни Колки Петриковского района имя Героя Советского Союза Ивана Самбука.

Юрий Шулейко обратил внимание: прямые телефонные линии особенно актуальны как форма общения с гражданами в нынешней эпидситуации. "Прямые линии длятся три часа. Люди имеют возможность детально изложить вопрос. В процессе общения определяются адреса, по которым нужно выехать, привлечь специалистов, а также проблемы, которые требуют досконального, глубокого изучения, по некоторым темам даются разъяснения, ответы", - подчеркнул помощник Президента.-0-