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28 июля 2020, 18:19

Жилье, дороги и благодарность за решенные проблемы - Лавринович провел прямую линию в Гродно

Иван Лавринович
Иван Лавринович
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28 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При составлении планов благоустройства и ремонта в городе необходимо учитывать пожелания жителей. Такое мнение сегодня по итогам прямой линии в администрации Октябрьского района Гродно высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию поступило почти два десятка звонков. Часть из них - с благодарностью за решенные ранее проблемы, в том числе те, которые были подняты во время прямых линий.

"Приятно, что люди не просто обращают внимание на какие-то проблемы, но и предлагают варианты их решения. Особенно это касается благоустройства дворов, ремонта и строительства дорог, развития новых жилых районов. Многие из них будут приняты во внимание при составлении планов работ на ближайшее время", - отметил Иван Лавринович.

Например, сразу несколько обращений поступило из жилого района Фолюш. Жители отмечали, что немало сделано, но спрашивали, что еще планируется. Так, на 2021 год запланировано асфальтирование "нижнего" Фолюша. А на месте бывшей военной части появится новый жилой район. Иван Лавринович развеял опасения жителей насчет того, что возведут новые бетонные джунгли: лишь 40% территории займет жилье, остальное будет отведено под зеленую зону, места для отдыха и занятий спортом.

"Необходимо больше внимания уделять и дворам домов, построенных несколько десятков лет назад. Кое-где необходимо расширить стоянки, где-то обновить или обустроить заново детскую или спортплощадку. Развивать необходимо не только новые районы. Пусть постепенно, поэтапно, по несколько дворов в год, но эта работа должна вестись постоянно", - отметил Иван Лавринович. Он подчеркнул, что ляпы и недоделки при этом не допустимы, хотя возможен человеческий фактор, влияющий порой на качество работ. А это в свою очередь становится темой для новых обращений.

Темами для дополнительного рассмотрения станут ряд вопросов, связанных с дорогами в пригороде Гродно, освещением в некоторых жилых районах, функционированием общественного транспорта, а также обращения, носящие более личный характер.-0-

Фото Леонида Щеглова

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