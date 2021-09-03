Жилье - комфортное, среда – благоприятная

Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю заботятся службы жилищно-коммунального хозяйства о том, чтобы в наших домах были вода и тепло, а во дворах и на улицах – порядок и чистота. Как это удается делать ГУПП "Ивацевичское ЖКХ", где расстояние между населенными пунктами может быть от 50 до 100 километров, рассказываем.

Развиваться за счет заработанного

Разговор с директором ГУПП "Ивацевичское ЖКХ" Александром Киселем начали с увиденного – чистых и ухоженных улиц, скверов, центральной площади районного центра.

– Безусловно, мы заботимся о том, чтобы Ивацевичи – город с более чем 500-летней историей – радовал его жителей и гостей, равно как и город Коссово, городской поселок Телеханы, а также другие населенные пункты. Помним о том, что в работе ЖКХ слабины быть не должно! – заметил Александр Иванович. – Предприятие оказывает ежедневно весь спектр жилищно-коммунальных услуг. Кроме благоустройства в сфере наших забот – обеспечение населения водоснабжением, водоотведением, теплом, горячим водоснабжением, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда, содержание улиц, придомовых территорий, освещение, уход за кладбищами и так далее.

Свою стратегию и тактику Ивацевичское ЖКХ выстраивает с учетом требований государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021–2025 годы, которая предусматривает повышение качества услуг и эффективности работы ЖКХ. При этом предприятие встроено в единую систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства и управляется Брестским областным унитарным предприятием "Управление ЖКХ". Это стимулирует коммунальщиков искать, находить и осваивать новые технологии и формы работы, оптимизировать затраты.

В Ивацевичском ЖКХ трудится более 600 человек. Коллектив не раз становился победителем районного соревнования, занимал лидирующие позиции при подведении итогов работы среди аналогичных предприятий области и республики. Об этом свидетельствуют многочисленные грамоты, дипломы, кубки. Коммунальщики успешно выполняют все прогнозные показатели экономического развития. На протяжении многих лет работают стабильно и прибыльно. Чтобы выйти на самоокупаемость, организация старается развиваться за счет собственных производств, оказания платных услуг.

В состав Ивацевичского ЖКХ входят филиал "Телеханский", цех котельного хозяйства с тремя участками (Вольковский, Коссовский, Ивацевичский), а также ряд других участков: водопроводно-канализационного хозяйства, технического обслуживания, текущего ремонта жилищного фонда, технического содержания объектов благоустройства и ритуальных услуг, обращения с твердыми коммунальными отходами, производственная лаборатория, аварийно-диспетчерская служба, гостиницы, бани, общежития, кладбища и другие объекты.

Альтернативное топливо!

"Готовь сани летом" – эту пословицу коммунальщики всегда держат в уме, когда приходит весенне-летний сезон. Тогда начинается подготовка к зиме котельного оборудования. В структуру хозяйства входят 52 котельные. Одна из них – центральная городская мощностью 30 мегаватт – работает на газу. Этим летом модернизацию прошли еще две. Идет замена котлов: те, которые ранее топились дровами, переводятся на щепу. Это позволит автоматизировать процесс работы, сократить штат обслуживающего персонала.

– Кроме щепы используем такой вид топлива, как отходы кукурузокалибровочного завода: стержни початков кукурузы, которые ранее утилизировали на полигонах, – рассказывает о местном ноу-хау директор Ивацевичского ЖКХ. – Их теплотворная способность на уровне торфобрикета. Опытным путем нашли оптимальные режим горения. Смешиваем стержни початков кукурузы в определенных пропорциях со щепой, что позволяет использовать малую механизацию для их подачи в котел. В прошлом году такого топлива использовали около 2 тыс. тонн.

Старые дома меняют облик

В планах Ивацевичского ЖКХ – ежегодный ремонт или реконструкция 2% придомовых территорий многоквартирных жилых домов, ввод после капитального ремонта не менее 3% эксплуатируемой организациями ЖКХ общей площади жилых домов.

В этом году предстоит капитально отремонтировать 7400 м2 жилья. Два дома из запланированных на 2021 год уже готовы. Ивацевичское ЖКХ недавно приобрело вышку, которая позволяет проводить работы даже на крышах девятиэтажек. Учитывая рост жилищного строительства в новом микрорайоне Кленовка, такая техника еще долго будет востребована.

Программа "Чистая вода"

– В числе самых амбициозных задач, которые решаем не первый год, – выполнение пунктов подпрограммы "Чистая вода", – рассказывает Александр Кисель и поясняет: – Ее результатом должно стать повышение качества подаваемой людям питьевой воды, развитие систем водоснабжения и водоотведения, а также улучшение качества очистки сточных вод. К 2025 году водой питьевого качества будут обеспечены 100% потребителей.

Коммунальщики стараются, чтобы новые станции могли охватить как можно большее количество домо­владений – не менее 300. Ведь такое строительство – проект недешевый, обходится в среднем в 200 тыс. рублей. Сейчас заканчивается проработка проектно-сметной документации одного из таких объектов. Вскоре будет подведена вода к населенному пункту Сомино от соседней деревни Гортоль, где уже работает станция обезжелезивания.

Гордость Ивацевичского ЖКХ – уникальный городской водозабор на Шибельной горе. Вода там поднимается без насосного оборудования и хранится в огромных баках, ею обеспечиваются близлежащие населенные пункты.

Предприятие в течение четырех лет по отрасли водоснабжения и водоотведения не получает субсидию на возмещение части затрат по оказываемым услугам населению.

В круг забот Ивацевичского ЖКХ входят и современные очистные сооружения с полной биологической очисткой. На этот объект поступают городские стоки.

Коммунальщики в прошлом году переложили 1,7 км водопроводной и 1,0 км канализационных сетей.

ГУПП "Ивацевичское ЖКХ" оказывает платные услуги:

изготовление и установка окон и дверей из ПВХ профиля;

услуги цеха деревообработки (изготовление погонажных столярных изделий (наличник, плинтус, штапик и т.д.);

транспортные услуги ;

прокладка водопроводных и канализационных сетей, ремонт внутренних сантехнических устройств, инженерных сетей и др;

услуги по реализации, распиловке, колке, проведению погрузочно-разгрузочных работ и доставке твердых видов топлива (топливных брикетов, торфа кускового, дров, угля) населению и юридическим лицам.

Отходы – в доходы

Ивацевичский район первым в области рекультивировал мини-полигоны.

Захоронение отходов производится на трех полигонах ТКО, на которых установлено весовое оборудование.Здесь организованы сбор и сортировка вторичных материальных ресурсов: стекла, полиэтилена,ПЭТ-бутылки, отходов бумаги и картона.

Коллектив Ивацевичского ЖКХ не останавливается на достигнутом и ставит перед собой новые задачи. Важнейшие из них – дальнейшее повышение эффективности и надежности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, улучшение качества предоставляемых услуг. И все это – при обязательном снижении затрат.

Тамара МЕДВЕДЕВА, ФОТО: Егор ПАВЛЮЩИК

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