Жилье, ЖКХ, дороги: Линевич повел прямую телефонную линию и личный прием в Орше

17 февраля, Орша /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На личный прием и прямую телефонную линию к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу обратились восемь человек, которых волновали вопросы ЖКХ, состояния дорог, получения жилья, передает корреспондент БЕЛТА.

На телефонную линию к помощнику Президента обратилась жительница агрогородка Смольяны, которая попросила помочь с жильем для внучки, работающей в Орше. Анатолий Линевич заверил заявительницу, что лично разберется в ситуации, уточнит детали, чтобы понимать, как помочь с жилищным вопросом. В райисполкоме пояснили, что бабушка волнуется за внучку, временами звонит на прямую линию райисполкома, а ее дочь и внуки говорят, что сами решают свои проблемы. Внучка жительницы Смольян является молодым специалистом, ездит на работу райцентр, собирается отработать положенный срок и переехать в другое место.

Жительницу деревни Белево беспокоит, почему в двух 12-квартирных домах, которые обслуживает одна котельная, почти половина квартир пустует. Специалисты райисполкома пояснили, что в деревне действительно котельная на местных видах топлива обслуживает эти два дома. Свободное жилье в них можно получить по заявлению, однако на заветные метры пока никто не претендует. Деревня расположена у оживленной трассы, до райцентра примерно 10 км. На месте предприятий, где можно трудоустроиться, мало, в основном, это сельскохозяйственные предприятия. Анатолий Линевич обратил внимание на этот вопрос. "Нужно подумать, как использовать жилье, кому предоставить и на каких условиях. Возможно, кто-то из городских или жителей близлежащих населенных пунктов пожелает поселиться в Белево", - отметил помощник Президента.

Житель деревни Козловичи поднял вопрос состояния дороги в населенном пункте и аварийного состояния моста через реку Леща. Дорогу дорожно-строительное управление латает, но в межсезонье она снова приходит в неудовлетворительный вид. Техника местного сельхозпредприятия разбивает песчано-гравийное покрытие, а альтернативного объездного пусти для автомашин нет. Председатель райисполкома Игорь Исаченко подтвердил, что обращения были, ремонт дороги периодически проводят, но на новое, усовершенствованное дорожное покрытие необходимо около Br5 млн. Глава района заверил, что дорога будет поддерживаться в хорошем состоянии, а специалисты выедут на место и рассмотрят предложенный заявителем вариант закольцованной дороги и расширения съезда для сельхозтехники. Также заявителя волновал износ линий электропередачи. Периодически в деревне отключается электричество. Жителю деревни пояснили, что необходимо направить коллективное обращение районному предприятию электросетей, и тогда линию в деревне включат в план реконструкции.

Оршанка просила разобраться с работой такси. Один из таксистов, доставляя ее на место, остановился в неположенном месте, и когда пассажирка вышла, произошло ДТП. Вину водитель такси не признал, обвинив пассажирку, а женщина-водитель пострадавшего авто свидетельствовала в пользу оршанки. Владелец такси подал на женщину иск в суд с требованием компенсации за ремонт. Частично его ходатайство удовлетворили. Оршанка настаивает на полном расследовании ситуации и привлечении таксиста к ответственности. Представители РУВД пояснили, что сроки привлечения водителя к административной ответственности вышли, так как ДТП произошло в начале октября 2021 года. Однако Анатолий Линевич поручил провести расследование и доложить о результатах ему лично.

Жительница деревни Торчилово просила разобраться в споре о принадлежности жилья. Она приобрела более 20 лет назад дом, а позже оказалось, что на него претендуют другие люди, через суд недавно пытавшиеся доказать их право на собственность. Все коммунальные платежи заявительница вносила все это время, и через 23 года прежние владельцы объявились. Суд разделил дом между двумя хозяевами, решения более высоких судебных инстанций остались такими же. Анатолий Линевич сообщил, что вникнет в ситуацию детально и постарается разобраться.

Надежда Сенчило (слева) с доверенном лицом

Перерасчет за электроэнергию, бродячие собаки на сельхозпредприятии, мешающие пенсионерке и вредящие ее домашним животным, ремонт уличных дорог и тротуаров - такие вопросы заявители из Оршанского района также озвучили на приеме помощника Президента. Анатолий Линевич отметил, что по каждому будет разбираться подробно и даст ответы обратившимся.

Что касается небольшого числа граждан, обратившихся за помощью к помощнику Президента, Анатолий Линевич подчеркнул, что многое делается на местах, вопросы решаются своевременно. "Число обращений в Оршанский райисполком снизилось почти втрое. Это говорит о том, что местная власть решает вопросы своевременно. Темы обращений здесь практически такие же, как и в других районах, схожие проблемы касаются состояния дорог и сферы ЖКХ. Есть и такие вопросы, которые нужно изучить тщательно, прежде чем дать ответ заявителю. Как накануне референдума, так и в любое другое время такие личные приемы актуальны и необходимы, чтобы понимать, что волнует людей в районах", - отметил по итогу приема помощник Президента.-0-

Лилия Дударева

Фото Александра Хитрова