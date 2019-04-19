Жилой квартал для работников "Славкалия" будет построен в Любани

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для работников ИООО "Славкалий" построят жилой квартал на 330 квартир в Любани, сообщили БЕЛТА в компании.

"Строительство жилого квартала на 330 квартир для сотрудников "Славкалия" начали в конце прошлого года в Любани. Специалисты подрядной организации "Бобруйского завода КПД" завершили монтаж бетонных плит цокольного этажа и заканчивают аналогичные работы на первом этаже. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в текущем году. На июль запланировано начало строительства второго из четырех домов квартала", - отметили в компании.

"Славкалий" строит водозаборные сооружения для Нежинского горно-обогатительного комплекса. Будущему предприятию понадобится около 6-7 тыс. куб.м питьевой и технической воды в сутки. Добывать воду планируется из шести артезианских скважин глубиной 140 м. На текущий момент "Славкалий" успешно выполнил буровые работы и обустроил 5 из них. Изготавливается насосная станция для подготовки воды питьевого качества. Монтажные работы планируется начать летом. Кроме того, началось строительство двух резервуаров для хранения очищенной воды объемом 1,5 тыс. куб.м, выполняется прокладка водовода протяженностью 5 км до территории строящегося калийного комплекса.

Активизированы работы по обеспечению электроснабжением Нежинского ГОКа на постоянный период эксплуатации. Предусмотрено строительство понижающей подстанции на 110 кВ "Нежинская", которая в дальнейшем распределит полученную электроэнергию по предприятию. "Славкалий" завершает разработку проектно-сметной документации для объекта, закупает оборудование. Питание подстанция получит по воздушной высоковольтной линии от существующей подстанции 110/10 кВ "Калийная", расположенной в 20 км от Нежинского ГОКа.

Продолжаются стволопроходческие работы на руднике. Механизированный комплекс "Ульяна" на клетевом стволе достиг отметки забоя около 180 м, несколько опережая "Ольгу" на скиповом стволе, дошедшую до глубины 170 м. К этому времени машины успешно прошли песок и меловую породу, сейчас в работе глиняный пласт.

В целом 11 объектов предприятия обеспечены проектной документацией и в настоящее время находятся в активной фазе строительства. Это административно-бытовые комплексы, автотранспортный цех, блок складских помещений. Выполняется прокладка воздушной линии, завершаются работы по прокладке газопровода длиной 43 км до строящегося калийного комплекса.

Капсула в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей была заложена в сентябре 2015 года. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Строительство ГОК запущено в 2017 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".-0-