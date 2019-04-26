Жильцов дома на ул.Широкой в Минске из-за ремонтных работ просят на несколько часов покинуть квартиры

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в жилом доме №3 по улице Широкой будут проводиться работы по усилению монолитной колонны второго подъезда. С целью обеспечения безопасности жильцов дома и дополнительных мер предосторожности на время ремонтных работ будут организованы мероприятия по выводу людей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Ремонтные работы продлятся от четырех до шести часов. Ориентировочное время окончания - 20.00. В настоящее время специалисты коммунальных служб Советского района проводят поквартирное оповещение жильцов. Временное пребывание жильцов организовано в средней школе №178, расположенной по улице Восточной, 68.

Администрация Советского района Минска приносит извинения за доставленные неудобства и просит жильцов дома отнестись с пониманием к временным изменениям.-0-