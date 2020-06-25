25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилые дома Минска будут обеспечены качественной водой к утру 26 июня. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Созданы специальные группы, которые занимаются сливом воды из системы, и она (система. - Прим. БЕЛТА) пополняется уже качественной водой. Сегодня до конца дня эта работа будет закончена примерно в 2,5 тыс. домов. Это обеспечит жилой сектор к началу следующего дня качественной водой", - сказал Владимир Кухарев.

В целом, подчеркнул он, в столице приняты все необходимые меры по стабилизации ситуации с обеспечением жителей качественной питьевой водой.

Напомним, 24 июня жители двух районов Минска - Фрунзенского и Московского - почувствовали неприятный запах, исходивший от водопроводной воды. Тогда начальник производства предприятия "Минскводопровод" Антон Голоскок связал присутствие сильного запаха на очистной водопроводной станции (она подает воду в Московский и Фрунзенский районы) с высокими температурами, которые установились в последние дни.

"Минскводоканал" весь вечер и ночь проводил работы на сетях водоснабжения. В указанные районы был организован подвоз питьевой воды в автоцистернах. Сегодня утром людей заверили, что качество воды в магистральных сетях и районных насосных станциях Минска полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм. При этом рекомендовали не пить воду, а использовать ее в утренние часы только на хозяйственно-бытовые нужды. И обеспечить ее слив в течение 10-15 минут, чтобы ускорить вывод воды с остаточным запахом из систем водоснабжения. За данные объемы воды плата взиматься не будет.-0-

Ситуация с водой в Минске - на личном контроле Президента "Минскводоканал" весь вечер и ночь проводил работы на сетях водоснабжения, промывал магистральные сети. Также в указанные районы был организован подвоз питьевой воды в автоцистернах.

Работы по промывке водопроводов завершены в 96% "проблемных" домов Минска "В зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды, попало 2569 домов. В 96% из них уже завершены работы по промывке водопроводов", - сказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Актуальный список адресов подвоза чистой питьевой воды в Минске В Минске обновился список адресов, куда организован подвоз питьевой воды. Актуальную информацию сообщает "Минскводоканал".