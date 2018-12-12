Жилые дома, общежитие и ФОК построят в Минске в районе Логойского тракта и ул. Седых

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории в границах Логойского тракта - ул.Седых - ул.Кедышко - ул.Славинского - северная граница ландшафтно-рекреационной зоны 320 ЛР пройдет в Минске с 26 декабря по 19 января, сообщили БЕЛТА в администрации Первомайского района.

Здесь планируется ремонт жилищного и общественного фонда, реконструкция магазина "Белреахим", центра инновационного и технического творчества, поликлиники, РУП "БелЭЗ", гаражей ГСК "Селенга" и ГСК "Ставка-Р" с увеличением вместимости, а также инженерно-транспортной инфраструктуры.

Предусмотрено благоустройство зеленых зон, строительство жилья повышенных потребительских качеств, отдельно стоящих многоквартирных жилых домов с элементами общественного обслуживания и подземными гаражами-стоянками на 4-5 этажей (общий объем ввода нового жилья 11,5 тыс. кв.м), общежития для учащихся и преподавателей.

Кроме того, в районе появятся новые торгово-обслуживающие комплексы, объекты торговли шаговой доступности, физкультурно-оздоровительные учреждения. Для этих целей определены инвестиционные участки.

Разработаны предложения по развитию сети велодорожек. Предлагается проложить веломаршрут вдоль канала Слепянской водной системы (параллельно ул. Кедышко и Седых), Логойского тракта, улиц Калиновского, Кнорина, Славинского, соединить двумя велодорожками (по дворовым территориям) ул. Калиновского и Седых.

В первую очередь реализации проекта (до 2022 года) включены некоторые инвестпроекты по ранее разработанным градостроительным паспортам, размещение общежития на территории Минского городского училища олимпийского резерва, строительство 4,5 тыс. кв.м жилья.

Материалы разместят в холле администрации, презентация состоится 28 декабря в 18.00 в актовом зале здания. Письменные замечания и предложения с пометкой "Общественное обсуждение" предлагается направлять по адресу: пер. К. Чорного, 5, каб. 205 или на электронный адрес реrv.arhit@minsk.gоv.byреrv.arhit@minsk.gоv.by.-0-