Житель Городка нашел гриб дождевик весом почти 4 кг

19 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Городка нашел почти 4-киллограмовый гриб дождевик, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт газеты "Гарадоцкі веснік".

Огромный гриб дождевик, который еще называют головачом, Геннадий Гончаров нашел около своей дачи в деревне Погост Долгопольского сельсовета. Ранее его семье уже дважды доводилось находить таких великанов, однако их вес был поменьше. Этого гриба, оказавшегося к тому же и вкусным, супругам хватило не на один обед.

Теперь семейство, приезжая на дачу, сразу отправляется к месту счастливой находки - вдруг повезет еще раз.-0-

Гриб впечатлил внучку Геннадия и Ирины Гончаровых Катю