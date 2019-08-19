Житель Городка нашел гриб дождевик весом почти 4 кг

19 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Городка нашел почти 4-киллограмовый гриб дождевик, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт газеты "Гарадоцкі веснік".
Огромный гриб дождевик, который еще называют головачом, Геннадий Гончаров нашел около своей дачи в деревне Погост Долгопольского сельсовета. Ранее его семье уже дважды доводилось находить таких великанов, однако их вес был поменьше. Этого гриба, оказавшегося к тому же и вкусным, супругам хватило не на один обед.
Теперь семейство, приезжая на дачу, сразу отправляется к месту счастливой находки - вдруг повезет еще раз.-0-
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