Житель Кобринского района избил супругу и угрожал топором милиционерам

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за угрозу расправой милиционерам, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 18 июля в агрогородке Повитье. В Кобринский РОВД позвонила сельчанка с жалобой, что ее избил пьяный супруг. На место происшествия выехали инспектор ГАИ и участковый. Мужчины дома не оказалось. Позже он подъехал на мотоцикле и, заметив возле двора служебный автомобиль, попытался скрыться. Милиционеры настигли нарушителя в соседнем дворе: тот с топором в руках вышел из сарая и, угрожая расправой, направился к сотрудникам.

Сельчанин проигнорировал неоднократные предупреждения бросить топор и остановился, лишь когда увидел перед собой табельный пистолет. На мужчину надели наручники, в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 2,3 промилле алкоголя.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет. Также на мужчину составлены административные протоколы за умышленное причинение телесного повреждения и другие насильственные действия и за управление мотоциклом без мотошлема и в состоянии алкогольного опьянения.-0-