Житель Миорского района собрал более 500 предметов старины

27 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Коллекцию предметов старины XIX века собрал житель Миорского района. О своем хобби водитель скорой помощи Петр Савицкий рассказал корреспондентам БЕЛТА.

"Все началось лет 15 назад со значков. Сразу собрал несколько, потом еще чуть-чуть. Так и захватило. Сейчас их в моей коллекции несколько сотен, толком не считал. В основном они относятся ко второй половине XIX века. Страсть к коллекционированию распространилась и на предметы старины, которых собрано уже более 500 экземпляров", - вспоминает Петр Савицкий.

Все они нашли свое место на даче в деревне Дворное Село. С десяток чугунных утюгов украсили русскую печь. На стене тикают часы разнообразных форм. Есть среди них и дореволюционные, которые Петр нашел ржавыми у знакомых. Сейчас их и не узнать: отреставрированная вещь получила вторую жизнь.

Особая гордость хозяина - подборка патефонных и виниловых пластинок. Самая редкая - красная с популярными песнями советских времен. Патефонов тоже, кстати, несколько, в том числе рабочих. А еще в коллекции есть жернова, керосиновые лампы, соломорезки, маляванка, найденная в заброшенном доме, чашечные весы "Русалки" и редкие деревянные половые весы 1937 года фабрики W.Hess Lublin с оригинальной покраской и логотипом производителя. "На них можно узнать свой вес, так как рассчитаны они до 200 кг, и точность стопроцентная", - уверяет владелец. К нему необычная вещь попала, благодаря сарафанному радио от совершенно незнакомых людей. В основном коллекцию помогают пополнять друзья и знакомые, передающие ненужные вещи в дар. Некоторые были выкуплены за незначительные суммы на блошиных рынках.

Жена и сын к хобби Петра Савицкого относятся благосклонно: благодаря ему интерьер дачного дома приобрел особый колорит. А сын даже подарил собственное собрание мобильных телефонов, среди которых есть первые бессимочные моторолы.-0-