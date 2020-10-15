Житель Речицы нелегально перевозил 160 л топлива

Фото УВД Гомельского облисполкома
15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице сотрудники ОГАИ пресекли незаконную перевозку топлива, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Госавтоинспекторы остановили Volkswagen под управлением 64-летнего местного жителя на ул.Мицкевича днем 13 октября. При осмотре авто правоохранители установили, что мужчина перевозил 160 л дизельного топлива в восьми полимерных канистрах по 20 л каждая.
Дальнейшим разбирательством занимаются сотрудники налоговой инспекции Речицы.-0-