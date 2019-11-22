Житель Сенненского района собрал более 200 предметов старины и быта белорусов

22 ноября, Сенненский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Коллекцию предметов быта белорусов и старины различных веков собрал житель Сенненского района. О своем хобби педагог Студенковского детского сада - средней школы Александр Стрижнев рассказал корреспонденту БЕЛТА.

Александр Стрижнев

Все началось в конце 1990-х годов. Учитель истории собирал различные древности, а в это время в школе решили создать музей. Педагог вызвался помочь. Вещей для экспонирования хватало. "За годы собрал множество раритетов. Среди них самовары, утюги, ткацкий станок ("кросны"), жбаны, гляки, самопрялки, лапти, приспособления для обработки льна, национальная одежда, старые фонарики. Хотелось показать, как жили белорусы, каким образом за десятилетия менялись вещи в быту предков", - отметил учитель истории.

Александр Стрижнев знакомит ребят со своей коллекцией

Предметы из коллекции Александра Стрижнева

Есть в коллекции педагога предметы бронзового века, религиозные раритеты, редкие книги и документы. Среди них манифест об отмене крепостного права 1861 года, книга XVII века, много периодики XIX столетия. "Что-то сам нахожу, некоторые предметы люди приносят. Бывает, что обмениваемся вещами с другими коллекционерами", - говорит Александр Стрижнев.

Свое место в коллекции занимают более 30 самоваров и утюгов ХIХ-ХХ веков. У каждого своя история. Некоторые из них нашли во время экспедиций по деревням на чердаках и хлевах, какие-то вещи люди выбрасывали. Часть самоваров при желании можно использовать по назначению. Есть в собрании и патефон, который до сих пор работает. Иногда учитель включает его для детей.

Педагогический стаж Александра Стрижнева - более 30 лет. В школе он преподает историю и трудовое обучение. Благодаря энтузиазму педагога школьники могут не только прочесть о каких-то вещах в учебнике, но и к некоторым прикоснуться.-0-

Фото Александра Хитрова