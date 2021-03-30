Жителей Гродненской области приглашают поучаствовать в озеленении населенных пунктов

30 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области всех желающих приглашают присоединиться к озеленению населенных пунктов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Мероприятия по посадке деревьев и кустарников в городах, агрогородках, поселках и других населенных пунктах пройдут с 3 апреля по 15 мая. Планируется закладка аллей, парков, скверов Народного единства.

Стартует акция 3 апреля с единого дня озеленения "Разам за зялёную Беларусь". Присоединиться могут все желающие. Для этого нужно оставить заявку в облкомитете, позвонив по номеру 8 (0152) 62-01-67, или обратиться в городскую или районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды в своем населенном пункте. Там расскажут, где и каким образом можно будет поучаствовать в озеленении родных мест.

Участников обеспечат посадочным материалом и инвентарем. Можно предложить и свой вариант места, требующего дополнительного озеленения.

В прошлом году в населенных пунктах Гродненской области во время подобных акций высадили свыше 30 тыс. деревьев и 20 тыс. кустарников.-0-