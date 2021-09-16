Жителей Гродненской области приглашают поучаствовать в озеленении населенных пунктов

16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителей Гродненской области приглашают принять участие в озеленении своих населенных пунктов. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В регионе стартуют мероприятия экологической кампании "Разам за зялёную Беларусь". С 17 сентября по 3 декабря пройдут осенние посадки деревьев и кустарников в населенных пунктах области.

"Принять участие в посадках деревьев, благоустройстве своих дворов может каждый желающий. Для этого нужно оставить заявку в облкомитете или в соответствующей городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды", - отметили в Гродненском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Экологическая кампания "Разам за зялёную Беларусь" проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды для привлечения внимания к наведению порядка на земле и бережному отношению к природе в Год народного единства.-0-