Жителей Гродненской области приглашают присоединиться к озеленению улиц и дворов

8 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителей области приглашают поучаствовать в озеленении своих населенных пунктов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В Гродненской области стартовал месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах. Принять участие в нем может любой желающий. Для этого необходимо оставить заявку в облкомитете по номеру (8-0152) 62-01-67. Можно также обратиться в городскую или районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. "В инспекции расскажут, где и когда можно высадить деревья и кустарники, обеспечат посадочным материалом и инвентарем. Можно предложить и свое место для озеленения - улицу, двор или территорию предприятий", - отметили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ближайшие посадки деревьев запланированы на 10 октября. В этот день коллектив одного из гродненских предприятий озеленит территорию завода, а в Скиделе новые деревья появятся вдоль въездов в город.

Месячник продлится до 2 ноября. В прошлом году в городах и деревнях региона во время аналогичной акции высадили более 21 тыс. деревьев и почти 10 тыс. кустарников. За весну 2020 года посадили 15 тыс. деревьев и 7 тыс. кустарников.

Акция проводится в рамках глобальной экологической кампании "Обустроим малую родину" и призвана привлечь внимание к наведению порядка на земле и бережному отношению к природе.-0-